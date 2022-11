Un Palestinien tué lors d’un raid israélien en Cisjordanie

Israël a déclaré avoir arrêté le militant, confisqué une arme automatique et quelque 15 000 dollars en espèces. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’un homme avait été tué, mais n’a pas donné plus de détails.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.