Un Palestinien tué après avoir prétendument tenté de poignarder un Israélien

JERUSALEM (AP) – Des tirs israéliens ont tué un Palestinien samedi, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, après qu’il aurait tenté de poignarder un Israélien dans un avant-poste de colons en Cisjordanie, selon l’armée israélienne.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié l’homme comme étant Tariq Maali, 42 ans, disant seulement qu’il avait été abattu au nord-ouest de la ville palestinienne de Ramallah en Cisjordanie occupée.

L’armée israélienne a déclaré que l’homme était arrivé à l’avant-poste et avait tenté de poignarder un civil israélien. Les médias israéliens ont rapporté qu’il était armé d’un couteau et que le colon lui a tiré dessus.

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits accusent Israël d’utiliser une force excessive contre les Palestiniens, qui ont mené ces dernières années une série d’attaques à l’arme à feu, à l’arme blanche et à la voiture-bélier. L’armée affirme que les soldats, et dans certains cas les civils, sont confrontés à des situations complexes et potentiellement mortelles.

La mort de samedi était la dernière en date depuis des mois de violence entre Israéliens et Palestiniens. Les tensions sont montées en flèche en Cisjordanie, où l’armée israélienne mène des raids d’arrestation presque nocturnes depuis le printemps dernier après qu’une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a tué 19 personnes. Dix autres Israéliens ont été tués dans une deuxième série d’attaques plus tard l’année dernière.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens les voient comme un renforcement supplémentaire de l’occupation illimitée de 55 ans par Israël des terres qu’ils recherchent pour leur futur État.

La mort de samedi porte à 18 le nombre de Palestiniens tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début de 2023.

Près de 150 Palestiniens ont été tués par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, selon les chiffres du groupe israélien de défense des droits B’Tselem, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2004.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des lanceurs de pierres palestiniens, des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

