Un Palestinien tué alors que des colons israéliens attaquent la ville de Huwara en Cisjordanie | Nouvelles de la Cisjordanie occupée

Un Palestinien a été tué lorsqu’un groupe de colons israéliens ont attaqué la ville de Huwara, au milieu d’une recrudescence de la violence des colons à travers la Cisjordanie occupée par Israël.

Labib Dumaidi, 19 ans, a reçu une balle dans le cœur par un colon israélien, a annoncé vendredi le ministère palestinien de la Santé.

Des proches ont déclaré qu’il s’était réfugié sur le toit de sa maison, qui était attaquée par des colons, lorsqu’un colon lui a tiré dessus.

L’armée israélienne a proposé une version différente, affirmant qu’un suspect avait été abattu après avoir lancé une brique sur un véhicule, mais sans fournir de détails sur l’identité de la victime.

« Plus de 200 colons se sont rassemblés au milieu de Huwara après minuit, criant et dansant, certains le visage couvert », a déclaré un habitant palestinien Abderrahman Dmidi à l’AFP.

[1] Documentation d’une partie des dégâts causés par les violences des colons à Huwarah la nuit dernière, après que l’armée a escorté une invasion du village pour une prière de masse. Les habitants ont souffert toute la nuit de la punition collective de la fermeture de tous les commerces de la rue principale > pic.twitter.com/fUq2p7eQCU – Yesh Din anglais (@Yesh_Din) 6 octobre 2023

« Ils ont commencé à jeter des pierres en direction de certaines maisons, puis les jeunes (…) ont essayé de défendre leurs maisons en lançant des pierres », a-t-il ajouté. Les habitants ont déclaré que les soldats israéliens fermaient les yeux sur la violence.

« Il est clair que les milices des colons sont protégées par les soldats de l’occupation », a déclaré à l’agence de presse Reuters Thaer Qawareeq, un employé d’un supermarché endommagé par les colons à Huwara. Il a ajouté que c’était la troisième fois que des colons attaquaient le magasin.

Le meurtre de Dumaidi, un étudiant universitaire, intervient dans un contexte d’augmentation de la violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie, notamment des cas de violences collectives ciblant les villes et les habitants palestiniens, souvent en présence de soldats israéliens. Certaines de ces agressions font suite à des attaques menées par des Palestiniens contre des colonies et des colons israéliens.

L’attaque de vendredi est survenue un jour après qu’un tireur palestinien ait tiré sur une voiture israélienne à Huwara. La ville est située sur une route entre les villes palestiniennes de Naplouse et Ramallah et est entourée de colonies israéliennes illégales au regard du droit international.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a qualifié le meurtre de Dumaidi de « crime odieux ».

Le Croissant-Rouge palestinien a rapporté qu’au moins 51 Palestiniens ont été blessés lors d’un cortège funèbre pour Dumaidi, alors que les forces israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes, des balles à pointe de caoutchouc et des tirs réels.

La violence des colons contre les Palestiniens a connu une augmentation substantielle au cours de l’année dernière, au rythme de trois par jour pendant les huit premiers mois de 2023, selon les Nations Unies.

Alors que les attaques palestiniennes contre les résidents des colonies juives se heurtent souvent à des contre-mesures sévères, les autorités israéliennes ont rarement à rendre des comptes dans les cas de violences commises par les colons. Les Palestiniens ont déclaré que l’impunité faisait partie d’une campagne délibérée visant à les chasser de leurs terres.

Huwara elle-même a été le théâtre de certains des cas récents de violence des colons les plus notables : après le meurtre de deux frères israéliens par un Palestinien en février, une foule de colons de droite ont saccagé la ville, tirant avec des armes et tuant un 37- homme d’un an.

Le ministre israélien des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a suscité la controverse lorsqu’il a déclaré que Huwara devrait être « anéanti » quelques jours plus tard.