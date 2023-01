Un Palestinien succombe à ses blessures lors d’un raid israélien en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie – Des médecins palestiniens ont déclaré qu’un homme était décédé tôt samedi après avoir été grièvement blessé par des tirs israéliens lors d’un raid militaire en Cisjordanie occupée près de deux semaines plus tôt.

Israël a intensifié ses raids militaires au printemps dernier après qu’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a tué 19 personnes. Israël affirme que les opérations visent à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens les voient comme un nouveau retranchement de 55 ans d’occupation illimitée par Israël des terres qu’ils recherchent pour leur futur État.

Les raids ont fortement aggravé les tensions et contribué à alimenter une autre vague d’attaques palestiniennes à l’automne qui a tué 10 Israéliens. Près de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, a rapporté le groupe israélien de défense des droits B’Tselem, faisant de l’année dernière la plus meurtrière depuis 2004.