Un Palestinien soupçonné d’avoir tué une Israélienne retrouvé mort

La police a déclaré que le corps de l’homme avait été retrouvé à Tel-Aviv, quelques heures après qu’il aurait frappé et tué la femme à Holon, une banlieue juste au sud de la ville.

La police a déclaré plus tôt qu’elle recherchait Musa Sarsour, 28 ans, de la ville cisjordanienne de Qalqilya. Ils traitaient la mort comme une attaque avec des motifs nationalistes, a déclaré la police.

La femme a été retrouvée inconsciente sur le bord d’une route et les médias israéliens ont rapporté que des images de caméras de sécurité, qui ont filmé l’attaque, montraient la femme frappée par derrière avec un objet lourd.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid, qui était à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, a qualifié le meurtre d'”attaque choquante par un terroriste méprisable et lâche”.

Des centaines de Palestiniens ont été arrêtés depuis et quelque 90 ont été tués, faisant de cette année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2016. Beaucoup de ceux qui ont été tués étaient des militants, selon Israël, tandis que d’autres ont été des jeunes locaux tués alors qu’ils lançaient des pierres ou des bombes incendiaires sur des Israéliens. troupes.

Certains civils ont été pris dans les violences, parmi lesquels un journaliste chevronné d’Al Jazeera et un avocat qui se sont rendus par inadvertance dans une zone de combat.

Israël affirme que les raids visent à démanteler les réseaux militants qui menacent ses citoyens, et qu’il fait tout son possible pour éviter de blesser les civils. Les Palestiniens disent que les raids visent à maintenir le régime militaire israélien de 55 ans sur les territoires qu’ils veulent pour un futur État – un rêve qui semble aussi lointain que jamais, sans négociations de paix sérieuses tenues depuis plus d’une décennie.