Un Palestinien qui a tiré sur un poste de contrôle israélien en Cisjordanie est abattu

Un homme armé palestinien a ouvert le feu sur un poste de contrôle militaire israélien en Cisjordanie samedi avant d’être abattu, a annoncé la police israélienne.

Plus tard samedi, des colons israéliens ont saccagé un village palestinien dans le territoire occupé, lançant des pierres, lançant des balles et incendiant des maisons. Ces incidents ont couronné une semaine de violence en Cisjordanie qui a fait 16 morts parmi les Palestiniens et quatre Israéliens.

Le tireur palestinien s’est approché des troupes israéliennes stationnées au poste de contrôle de Qalandiya à l’extérieur de Jérusalem tôt le matin, a sorti un fusil M16 et a ouvert le feu, selon la police israélienne.

Les forces de sécurité israéliennes ont déclaré avoir riposté, tuant le suspect. Selon les services de secours israéliens, deux gardes de sécurité dans la vingtaine ont été hospitalisés pour des blessures mineures, dont au moins une due à des éclats de balle.

La police a déclaré que l’identité de l’agresseur n’était pas encore connue, mais qu’il était arrivé à pied de l’intérieur de la Cisjordanie.

Plus tard samedi, des Palestiniens du village d’Umm Safa ont déclaré qu’une cinquantaine de colons israéliens armés de fusils et de liquide inflammable ont fait irruption dans les rues et tenté d’incendier au moins cinq maisons avec des personnes à l’intérieur. L’armée israélienne a déclaré avoir envoyé des forces de sécurité sur les lieux et arrêté un citoyen israélien.

Les équipes de secours palestiniennes ont déclaré avoir évacué de jeunes enfants qui suffoquaient et étaient piégés à l’intérieur d’une maison en feu.

Certains colons ont également ouvert le feu sur des civils et des médecins. Une station locale, Palestine TV, a déclaré que les colons avaient tiré sur Mohammed Radi, son correspondant couvrant les attaques, brisant sa caméra. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’un de ses médecins avait été blessé par balle.

Deux autres médecins ont été blessés lorsque des colons ont lancé une grosse pierre sur une ambulance, qui a percuté le pare-brise.

Des colons israéliens ont également tiré et tué un cheval dans le village, a déclaré Ibrahim Ebiat, qui vit dans le village. « C’est de la pure terreur », a-t-il dit. « Les gens ont peur et sont en colère. »

Des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de sécurité israéliennes qui ont ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes sur eux, ont déclaré des témoins. L’armée israélienne a déclaré qu’elle « travaillait à disperser les frictions ». Un soldat a été blessé par un jet de pierre, a-t-il ajouté.

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, à « condamner cette honte et à la traiter correctement ».

« La violence des colons a franchi toutes les limites », a-t-il déclaré.

Ces derniers jours, un hélicoptère militaire israélien a attaqué la ville de Jénine, tuant cinq Palestiniens, un tireur palestinien a tué quatre personnes près d’une colonie israélienne et des colons ont attaqué des villages palestiniens.