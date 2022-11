Un Palestinien poignarde 3 Israéliens dans une colonie de Cisjordanie

JÉRUSALEM (AP) – Un Palestinien a poignardé trois Israéliens dans une colonie de Cisjordanie occupée mardi avant d’être abattu par le personnel de sécurité israélien, ont déclaré des ambulanciers israéliens.

Les trois personnes poignardées étaient soignées pour des blessures graves à la suite de l’attaque près d’une station-service dans l’implantation d’Ariel en Cisjordanie, ont indiqué les médecins.

Il n’y a eu aucune confirmation immédiate de l’état de santé de l’attaquant palestinien ni aucun mot sur le motif de l’attaque au couteau.

L’attaque était la dernière d’une vague de violences israélo-palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est qui a fait au moins 23 Israéliens et plus de 130 Palestiniens tués cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2006.

The Associated Press