Un Palestinien meurt d’une balle tirée par un Israélien lors d’un affrontement en Cisjordanie

L’agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a déclaré que les affrontements ont éclaté lorsque les forces israéliennes sont entrées dans la ville et ont tenté de saisir les machines agricoles des agriculteurs travaillant sur leurs terres.

Plus de 120 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2015. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes au printemps a tué 19 personnes en Israël.