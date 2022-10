Un Palestinien meurt d’une balle tirée par un Israélien lors d’un affrontement en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Un homme est décédé tôt dimanche d’une blessure par balle qu’il a subie lors d’affrontements avec les troupes israéliennes en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Il s’agit du dernier décès lié aux affrontements lors des raids israéliens dans le territoire palestinien, qui, selon l’armée, voulaient que les Palestiniens soient impliqués dans la planification ou la participation aux récentes attaques contre les Israéliens.

Le ministère a identifié le mort comme étant Mujahed Daoud, âgé de 30 ans. Il faisait partie des cinq Palestiniens blessés samedi par des tirs à balles réelles lors d’affrontements dans la ville de Qarawat Bani Hassan. Daoud a reçu une balle dans la poitrine, selon le rapport.

L’agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a déclaré que les affrontements ont éclaté lorsque les forces israéliennes sont entrées dans la ville et ont tenté de saisir les machines agricoles des agriculteurs travaillant sur leurs terres.

Toujours tôt dimanche, l’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient tiré sur un Palestinien qui avait lancé un cocktail Molotov sur un bus civil près d’Hébron. L’armée n’a donné aucun autre détail, y compris l’état de santé de l’homme.

Plus de 120 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2015. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes au printemps a tué 19 personnes en Israël.

Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

The Associated Press