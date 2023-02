Un Palestinien et un enfant israélien meurent dans un bain de sang

JERUSALEM (AP) – Un colon israélien a tué samedi un Palestinien dans le nord de la Cisjordanie, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens, tandis qu’un enfant blessé dans un attentat à la voiture bélier à Jérusalem est décédé un jour après l’attaque.

Samedi également, l’armée israélienne a déclaré que des militants palestiniens avaient tiré une roquette depuis la bande de Gaza qui avait été interceptée par les défenses aériennes israéliennes. La roquette a déclenché des sirènes d’avertissement dans les communautés du sud d’Israël.

Des responsables palestiniens ont déclaré que Methqal Rayan, 27 ans, a reçu une balle dans la tête et est décédé à son arrivée à l’hôpital du village de Qarawat Bani Hassan près de la ville de Salfit.

L’agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a déclaré que des colons armés étaient entrés dans le village et avaient ouvert le feu sur un groupe d’habitants travaillant sur leurs terres. Une vidéo du conseil du village montre prétendument que les colons tirent au moins 10 coups de feu sur les habitants.

La police israélienne a ouvert une enquête sur l’assassinat du Palestinien.

En Israël, l’hôpital Shaare Tzedek a déclaré qu’Asher Menachem, 8 ans, était décédé après que les médecins se soient battus pendant des heures pour lui sauver la vie. Son frère de 6 ans et un homme adulte ont été tués immédiatement dans l’attaque à la voiture bélier.

Ces morts sont les dernières en date des effusions de sang qui ont fortement augmenté en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ces derniers mois.

Les hostilités ont augmenté depuis qu’Israël a intensifié ses raids en Cisjordanie occupée au printemps dernier, à la suite d’une série d’attaques palestiniennes meurtrières à l’intérieur d’Israël.

Près de 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, ce qui en fait l’année la plus meurtrière dans ces territoires depuis 2004, selon le principal groupe de défense des droits israélien B’Tselem. L’année dernière, 30 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Jusqu’à présent cette année, 45 Palestiniens ont été tués, selon un décompte de l’Associated Press – 10 d’entre eux lors d’une fusillade le mois dernier lors d’un raid de l’armée à Jénine en Cisjordanie.

Du côté israélien, neuf Israéliens et un ressortissant ukrainien ont été tués dans deux attentats palestiniens distincts à Jérusalem, dont l’attaque à la voiture-bélier de vendredi par Hussein Qarara.

La famille de Qaraqa dit qu’il est né à Jérusalem et a vécu dans le quartier d’Issawiya, bien qu’il ait de la famille dans le camp de réfugiés de Dheisha près de Bethléem. Son oncle, Adnan Qaraqa à Bethléem, a déclaré à l’Associated Press que Hussein souffrait de graves problèmes psychiatriques.

L’oncle a déclaré que les problèmes mentaux avaient commencé en 2008, lorsque Hussein avait été arrêté pour la première de plusieurs infractions mineures, notamment se battre et menacer des policiers. Qaraqa a déclaré que les interrogateurs israéliens avaient sévèrement battu Hussein en détention et qu’il en était ressorti mentalement instable. Quelques années plus tard, il travaillait sur un chantier de construction et est tombé d’une grue – une blessure qui a gravement aggravé son état mental, a déclaré l’oncle.

Qaraqa a déclaré que Hussein était dans et hors des services psychiatriques depuis des années et avait été libéré d’un hôpital psychiatrique après un séjour d’un mois seulement deux jours avant de commettre l’attaque vendredi.

La mère, le père, la femme et les frères et sœurs de Hussein à Issawiya ont été détenus pour interrogatoire.

___

L’écrivain d’Associated Press Fares Akram à Hamilton, en Ontario, a contribué à ce rapport.

Isabel Debré, Associated Press