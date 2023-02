Un Palestinien et un enfant israélien meurent dans un bain de sang

Près de 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, ce qui en fait l’année la plus meurtrière dans ces territoires depuis 2004, selon le principal groupe de défense des droits israélien B’Tselem. L’année dernière, 30 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

L’oncle a déclaré que les problèmes mentaux avaient commencé en 2008, lorsque Hussein avait été arrêté pour la première de plusieurs infractions mineures, notamment se battre et menacer des policiers. Qaraqa a déclaré que les interrogateurs israéliens avaient sévèrement battu Hussein en détention et qu’il en était ressorti mentalement instable. Quelques années plus tard, il travaillait sur un chantier de construction et est tombé d’une grue – une blessure qui a gravement aggravé son état mental, a déclaré l’oncle.