Un Palestinien en Israël s’accroche à la vie au milieu d’une grève de la faim

Le Club des prisonniers palestiniens, un groupe de défense des droits qui représente les milliers de Palestiniens emprisonnés par Israël, a déclaré qu’Abu Atwan avait commencé sa grève de la faim le 5 mai en prison et avait été victime d’abus et d’agressions. Il a allégué qu’il avait ensuite été transféré dans plusieurs prisons, battu et aspergé d’une substance qui l’empêchait de respirer.