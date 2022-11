Un Palestinien demande une libération anticipée au cas où cela secouerait Jérusalem

JERUSALEM (AP) – C’est un crime qui a bouleversé Jérusalem.

Il y a sept ans, un jour d’automne, Ahmad Manasra, un Palestinien de 13 ans, et son cousin de 15 ans ont traversé les rues d’une colonie juive de Jérusalem-Est, armés de couteaux. Son cousin, Hassan, a grièvement blessé un garçon israélien de 13 ans qui sortait d’un magasin de bonbons et a poignardé un autre Israélien. Il a été abattu par la police. Ahmad a été renversé par une voiture, battu et raillé par des passants israéliens.

Une vidéo graphique d’Ahmad allongé dans la rue, saignant de la tête pendant que les Israéliens le raillaient, a été visionnée des millions de fois. L’affaire est devenue un paratonnerre pour le conflit israélo-palestinien, exaspérant les Juifs israéliens qui considéraient Ahmad comme un terroriste cherchant à tuer des Juifs de son âge et exaspérant les Palestiniens qui le voyaient comme la victime d’une foule vicieuse et d’un procès inéquitable, puni pour un crime. son cousin mort commis.

L’avocat d’Ahmad a soutenu à l’époque qu’il avait cherché à effrayer les Juifs en représailles à la politique israélienne envers Gaza, et non à les tuer. Le garçon israélien qui a été attaqué a passé une semaine dans le coma mais s’est rétabli.

Au cours des six dernières années, depuis qu’Ahmad a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à neuf ans et demi de prison, un autre chapitre de son calvaire s’est déroulé. Les médecins disent qu’Ahmad, aujourd’hui âgé de 20 ans, a développé une schizophrénie en isolement cellulaire et a tenté de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Jeudi, Ahmad a passé 354 jours en isolement.

Ahmad a dit à son avocat qu’il avait bu de l’eau de Javel mardi. Quelques heures plus tard, le procureur général israélien a demandé à la Cour suprême de rejeter l’appel pour la libération anticipée d’Ahmad, déclarant que même si les prisonniers étaient normalement éligibles à la libération après avoir purgé les deux tiers de leur peine, Ahmad – un condamné pour “terrorisme” – était ne pas. La Cour suprême décidera si elle entendra sa cause dans les prochains jours.

Les avocats d’Ahmad disent que c’est la première fois qu’un comité de libération conditionnelle applique rétroactivement la loi antiterroriste de 2018 qui interdit la libération anticipée pour des raisons de sécurité. Les groupes de défense des droits ont décrié la loi comme créant deux normes juridiques distinctes s’appliquant aux condamnés israéliens et palestiniens.

« Les personnes qui commettent un viol peuvent bénéficier d’une libération anticipée, mais Ahmad, qui a été arrêté à 13 ans et condamné à une peine de prison mettant sa vie en danger, ne l’est pas », a déclaré Budour Hassan, chercheur à Amnesty International.

Généralement en Israël, les enfants de moins de 16 ans sont envoyés dans des centres de détention pour mineurs, où ils reçoivent une éducation et des conseils dans de meilleures conditions que les prisons normales. Ensuite, les autorités judiciaires décident de les transférer ou non. Ahmad a été envoyé dans une prison publique après deux ans, où sa santé mentale s’est détériorée.

Pour la famille et les partisans d’Ahmad, sa transformation d’un enfant qui s’occupait des oiseaux et aimait le football en un prisonnier de haute sécurité souffrant de troubles mentaux avec une tendance croissante au désespoir est un sombre avertissement sur la violence du conflit au Moyen-Orient et son impact sur la jeune génération .

“Quand il avait 13 ans et qu’il avait le plus besoin de sa mère, il a été jeté en prison”, a déclaré sa mère, Maysoon Manasra, depuis leur domicile de Beit Hanina, à Jérusalem-Est. C’est juste en face de la colonie Pisgat Ze’ev, où des images de surveillance avaient montré les garçons armés de couteaux pourchassant un homme dans la rue. “La prison n’offrait que de la douleur.”

Un groupe de défense des droits, Defence for Children International-Palestine, estime que 700 Palestiniens de moins de 18 ans sont arrêtés chaque année en Cisjordanie occupée, et des centaines d’autres à Jérusalem-Est. Entre 2016 et 2021, le groupe a documenté 155 cas d’isolement cellulaire prolongé en Cisjordanie, capturés par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Les adolescents sont généralement détenus dans une cellule de 1 sur 1,5 mètre (3 sur 5 pieds) inondée de lumière sans fin, a déclaré le groupe. Leur seul contact humain est avec les interrogateurs. Ils retournent dans leurs familles profondément marqués, a déclaré Ayed Abu Eqtaish, directeur du programme de responsabilisation du groupe.

“Nous apprenons de leurs parents qu’ils deviennent une personne différente”, a-t-il déclaré.

Selon la famille et les avocats d’Ahmad, il est enfermé dans une petite cellule 23 heures par jour. Il lutte contre la paranoïa et les délires qui l’empêchent de dormir. Les autorités l’ont d’abord placé en isolement en novembre 2021, à la suite d’une bagarre avec un autre détenu. Il devient tellement terrifié par ses hallucinations qu’il est emmené tous les quelques mois dans l’aile psychiatrique de la prison de Ramla, dans le centre d’Israël. Les médecins lui font des injections pour le stabiliser avant de le renvoyer à l’isolement, dit sa famille.

Le service pénitentiaire israélien a déclaré qu’Ahmad “est détenu dans une cellule de surveillance et non à l’isolement” en raison de “son état mental”. Il n’a pas répondu aux questions sur la différence entre une cellule d’isolement et une cellule de surveillance.

“Son état de santé s’est stabilisé et (il n’y a) aucune raison de poursuivre son hospitalisation”, a-t-il déclaré.

Son père, Saleh Manasra, a décrit les conditions comme angoissantes.

“Il ne parle à personne d’autre qu’aux vers sur le sol de la cellule”, a-t-il déclaré. « Il s’imagine que quelqu’un va le tuer. Il s’imagine que quelqu’un le poursuit.

Manasra a déclaré que les autorités pénitentiaires refusaient souvent ses demandes de visite à Ahmad. À travers le plexiglas, tous les quelques mois, Manasra peut dire que son fils « va de pire en pire », a-t-il déclaré. Le seul moyen d’Ahmad est qu’il rejoigne les autres détenus.

L’angoisse mentale d’Ahmad a commencé peu après son arrestation. Une vidéo divulguée de son interrogatoire à l’âge de 13 ans le montre en train de pleurer et de se cogner la tête de frustration alors que les interrogateurs israéliens lui crient des questions sur l’attaque.

Au moment de l’arrestation d’Ahmad, les enfants de moins de 14 ans ne pouvaient être tenus pénalement responsables en vertu de la loi israélienne. Le procès traîna en longueur. Ahmad a été condamné après son 14e anniversaire. Deux ans plus tard, les législateurs ont cité le cas d’Ahmad en adoptant une loi autorisant l’emprisonnement de jeunes de 12 ans pour terrorisme.

« Ils sont traités comme des prisonniers de sécurité adultes », a déclaré Naji Abbas, gestionnaire de cas à l’organisation à but non lucratif Physicians for Human Rights Israel.

Après des demandes répétées, les autorités pénitentiaires israéliennes ont autorisé un médecin de l’organisation à but non lucratif à diagnostiquer Ahmad, alors âgé de 18 ans. Considérant que lui et sa famille n’avaient aucun antécédent psychiatrique, le psychiatre basé à Jérusalem Noa Bar Haim a attribué la schizophrénie d’Ahmad au bilan psychologique de la prison.

“Son incarcération continue entraînera inévitablement une aggravation de sa maladie et créera une incapacité permanente”, a-t-elle averti, recommandant une libération immédiate et des soins psychiatriques intensifs.

Au lieu de cela, il a été placé en isolement. Au cours des deux dernières années, son avocat Khaled Zabarqa a déclaré qu’Ahmad avait essayé de scier ses poignets avec n’importe quel tranchant qu’il pouvait trouver dans sa cellule.

Malgré l’attention extraordinaire que son cas a attirée et l’indignation qu’il a engendrée, ses parents insistent sur le fait qu’en grandissant, Ahmad n’a pas compris le conflit qui a déterminé sa vie.

« Ils le traitent de terroriste. Je ne pense pas qu’il savait même ce qu’il faisait ou ce que cela signifierait », a déclaré Maysoon.

Isabel Debré, Associated Press