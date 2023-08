Un Palestinien décède un mois après avoir été abattu lors d’un raid israélien en Cisjordanie

JENIN, Cisjordanie (AP) — L’agence de presse palestinienne a rapporté samedi qu’un jeune de 20 ans était mort de ses blessures un mois après avoir été abattu lors d’un raid de l’armée israélienne en Cisjordanie occupée.

L’agence de presse WAFA a déclaré qu’Ezzedin Kanan, de la ville de Jaba près de Jénine, avait reçu une balle dans la tête le 3 juillet lors de l’une des opérations militaires israéliennes les plus intenses en Cisjordanie depuis qu’un soulèvement armé palestinien contre l’occupation illimitée d’Israël a mis fin à deux il y a des décennies.

Une émanation du parti nationaliste laïc Fatah, la Brigade des Martyrs d’Al Aqsa, a déclaré Kanan comme l’un de ses « combattants les plus féroces » et s’est engagée à venger sa perte. Des militants armés et masqués flanquaient le cortège de deuil de Kanan tandis que son corps, enveloppé dans un drapeau palestinien et orné d’un bandeau du groupe, était transporté à travers son village natal de Jaba.

La mort de Kanan porte le total à 14 tués lors du raid, qui a duré deux jours et comprenait des frappes aériennes, des centaines de soldats au sol et des bulldozers utilisés pour raser des routes et des bâtiments.

L’armée a affirmé avoir infligé de lourds dégâts aux groupes militants dans le camp de réfugiés de Jénine et avoir confisqué des milliers d’armes, du matériel pour fabriquer des bombes et des caches d’argent au cours du raid.

Depuis début 2022, Israël mène des raids quasi quotidiens en Cisjordanie en réponse à une série d’attaques palestiniennes meurtrières. Il affirme que les raids visent à réprimer les militants palestiniens et qu’ils sont nécessaires parce que l’Autorité palestinienne est trop faible.

La violence actuelle en Cisjordanie a atteint des niveaux jamais vus depuis près de deux décennies, avec plus de 170 Palestiniens tués par les tirs israéliens depuis le début de 2023, selon un décompte de l’Associated Press.

Les Palestiniens affirment qu’une telle violence est le résultat inévitable de 56 ans d’occupation et de l’absence de tout processus politique avec Israël. Ils soulignent également l’augmentation de la construction de colonies en Cisjordanie et la violence des colons extrémistes.

L’envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient a déclaré mardi au Conseil de sécurité de l’ONU que la recrudescence de la violence est alimentée par un désespoir croissant quant à l’avenir, les Palestiniens étant toujours à la recherche d’un État indépendant.

« L’absence de progrès vers un horizon politique qui réponde aux questions fondamentales à l’origine du conflit a laissé un vide dangereux et instable, comblé par les extrémistes de tous bords », a déclaré Tor Wennesland.

