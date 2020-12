Un jeune adolescent palestinien est mort après avoir reçu une balle dans l’estomac par un soldat israélien lors d’une manifestation en Cisjordanie occupée, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. Les responsables israéliens nient que leurs forces aient tiré à balles réelles.

Le garçon de 13 ans a été transporté dans un hôpital de Ramallah dans un état critique, où il est décédé des suites de ses blessures, selon un communiqué du ministère de la Santé publié sur Facebook.

Une porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que son personnel avait utilisé «Dispersion des émeutes signifie» contre les Palestiniens qui lançaient des pierres et brûlaient des pneus dans le village d’al-Mughayir, à quelque 27 kilomètres au nord-est de Ramallah.

«Les informations faisant état de l’utilisation de tirs réels pendant l’émeute ne sont pas vraies, et les allégations concernant un certain nombre d’émeutiers blessés et un tué sont connues». dit-elle.

Cependant, les médias palestiniens ont rapporté que des balles réelles et des gaz lacrymogènes avaient été utilisés contre les manifestants, tandis que quatre hommes avaient été blessés lors d’une marche qui aurait été organisée pour protester contre les projets israéliens d’étendre les colonies de peuplement en Cisjordanie.

Le maire d’al-Mughayir a déclaré aux journalistes que l’enfant avait été abattu près de l’entrée du village.

« Ce crime horrible est un crime de guerre et un crime contre l’humanité », le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué le décès signalé.

Des images publiées sur les réseaux sociaux prétendaient montrer des Palestiniens vendredi soir protestant contre le meurtre du garçon.

📢 # شاهد: غضب جماهيري عقب است.شهاد الطفل علي أبو العليا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير قرب مدينة رام الله.# وكالة_صفد_الإخبارية pic.twitter.com/2e7Obcmflu – وكالة صفد الاخبارية (@palsafad) 4 décembre 2020

La semaine dernière, un chauffeur palestinien a été abattu après avoir prétendument tenté d’enfoncer sa voiture dans un poste de contrôle de la police israélienne à l’extérieur de Jérusalem.

