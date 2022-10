Un Palestinien de 12 ans meurt d’une blessure par balle lors d’un raid de l’armée israélienne

Mahmoud Samoudi a reçu une balle dans l’abdomen samedi lors d’un raid de l’armée à Jénine, camp de réfugiés et fief des Palestiniens armés.

Pendant le raid, des soldats sont entrés dans le camp et ont encerclé une maison. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des échanges de tirs ont pu être entendus. À l’époque, les responsables de la santé palestiniens ont déclaré que deux adolescents, âgés de 16 et 18 ans, avaient été tués et que 11 personnes avaient été blessées.