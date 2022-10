Un Palestinien de 12 ans meurt d’une blessure par balle lors d’un raid de l’armée israélienne

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Un garçon palestinien de 12 ans est mort lundi après avoir été blessé par balle par des soldats israéliens lors d’un raid de l’armée le week-end dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Mahmoud Samoudi a reçu une balle dans l’abdomen samedi lors d’un raid de l’armée à Jénine, camp de réfugiés et fief des Palestiniens armés.

Pendant le raid, des soldats sont entrés dans le camp et ont encerclé une maison. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des échanges de tirs ont pu être entendus. À l’époque, les responsables de la santé palestiniens ont déclaré que deux adolescents, âgés de 16 et 18 ans, avaient été tués et que 11 personnes avaient été blessées.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la mort de lundi.

Israël a mené des raids d’arrestation nocturnes à travers la Cisjordanie depuis qu’une série d’attaques contre des Israéliens au printemps a tué 19 personnes. L’armée a déclaré qu’elle avait retracé certains des auteurs de ces attaques jusqu’à Jénine.

Les tirs israéliens ont tué plus de 100 Palestiniens pendant cette période, ce qui en fait l’année la plus meurtrière dans le territoire occupé depuis 2015.

L’armée israélienne affirme que la grande majorité des personnes tuées étaient des militants ou des lanceurs de pierres qui mettaient en danger les soldats. Mais plusieurs civils ont également été tués au cours de l’opération israélienne qui dure depuis des mois, dont un journaliste chevronné et un avocat qui, apparemment, se sont rendus involontairement dans une zone de combat. Des jeunes locaux qui sont descendus dans la rue en réponse à l’invasion de leurs quartiers ont également été tués.

Israël affirme que les raids d’arrestation sont destinés à démanteler les réseaux militants. Les Palestiniens disent que les opérations visent à renforcer l’occupation militaire israélienne de 55 ans de territoires qu’ils veulent pour un État indépendant.

