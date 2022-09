JERUSALEM (AP) – Un Palestinien que l’on voit dans une vidéo amateur allongé face contre terre, ensanglanté et immobile, alors qu’un policier israélien s’agenouille sur son cou, a déclaré dimanche que les forces israéliennes l’avaient battu et détenu sans provocation alors qu’il se dirigeait vers la prière à Jérusalem. principal sanctuaire musulman.

Yousef Adi, 36 ans, a déclaré qu’il avait eu le nez cassé et qu’il avait eu besoin de quatre points de suture au front après avoir été battu jeudi dernier près de la mosquée Al Aqsa. Cet incident est le dernier d’une série d’actes de violence commis par la police israélienne contre des Palestiniens. La police israélienne a déclaré que la vidéo déformait les faits et qu’elle avait utilisé « une force raisonnable ».

Adi, un résident de Cisjordanie qui travaille comme technicien à Palestine TV, a déclaré qu’il avait tous les permis israéliens nécessaires pour entrer à Jérusalem. À l’intérieur de la vieille ville, il a déclaré que des policiers l’avaient détenu arbitrairement et l’avaient traîné contre un mur et avaient commencé à le battre.

“Je n’ai rien fait d’autre que leur crier de me laisser tranquille et de rester loin de moi”, a-t-il déclaré. “Mais d’autres policiers sont arrivés et ont commencé à me frapper partout sur le corps.”

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux semble montrer un officier de la police des frontières israélienne clouant la tête d’Adi au sol avec son genou. On voit Adi saigner du nez et pendre mollement alors que des policiers le menottent et déplacent son corps apparemment inconscient. Une mare de sang est visible au sol.

Adi a déclaré que les coups avaient continué et qu’il avait finalement été hospitalisé.

La police des frontières a déclaré que la vidéo ne racontait pas toute l’histoire. Il a publié une vidéo séparée de séquences de caméras de sécurité montrant une partie des événements précédant l’arrestation d’Adi.

Bien qu’il n’y ait aucun son, on peut voir Adi se disputer pour avoir été arrêté près d’une barrière de police et semble pousser un officier alors qu’il est détenu. Il semble également crier et agiter frénétiquement les bras alors qu’ils tentent de le maîtriser. La vidéo, cependant, ne montre pas les moments où il a été battu.

“En raison de son comportement violent, les troupes ont été forcées d’utiliser une force raisonnable afin de maîtriser le suspect qui s’est déchaîné et d’éliminer la menace que représentait son comportement violent”, indique le communiqué de la police. Tamir Paro, le porte-parole de la force, a refusé de répondre à toute question supplémentaire.

Adi a déclaré que le lendemain, il avait été condamné à une amende de 500 shekels (environ 150 dollars) et interdit d’entrer à Jérusalem pendant un mois.

“Je souffre toujours de la douleur”, a-t-il déclaré. “Mes enfants, après avoir vu la vidéo, se réveillent la nuit en pleurant… J’ai besoin d’une intervention chirurgicale au nez. Qui va payer pour ça ?

La police des frontières est une force paramilitaire qui est souvent déployée pour maintenir l’ordre dans des zones tendues, comme la vieille ville, ou pour apaiser les troubles, et ses officiers ont été la cible d’attaquants palestiniens. Dans le même temps, des groupes palestiniens et de défense des droits de l’homme accusent la force de recourir fréquemment à une force excessive et affirment que les officiers sont rarement punis pour des actes de violence.

En décembre dernier, un photographe de l’AP a été battu par un garde-frontière lors d’une attaque non provoquée, et il y a deux ans, un Palestinien autiste a été tué par un garde-frontière dans la vieille ville. Les autorités israéliennes disent que tirer était une erreur tragique, et un officier a été accusé d’homicide imprudent dans cette affaire.

Plus tôt dimanche, un Palestinien qui a été blessé lors d’un échange de tirs avec des troupes israéliennes en Cisjordanie occupée la semaine dernière est décédé des suites de ses blessures, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens.

Hamad Mustafa Abu Jelda, 24 ans, a été abattu lors d’une fusillade avec les forces israéliennes à Jénine. Les forces étaient en train de démolir la maison d’un tireur palestinien qui a tué trois Israéliens lors d’une attaque à Tel-Aviv plus tôt cette année.

Il n’était pas clair s’il participait aux violences lorsqu’il a été abattu.

Israël mène des raids d’arrestation quasi quotidiens en Cisjordanie depuis des mois, qui ont été provoqués par une série d’attaques meurtrières contre des Israéliens au début de cette année qui ont tué 19 personnes.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État.

The Associated Press