Un Palestinien armé fait 2 blessés au lendemain de 7 morts à Jérusalem

JÉRUSALEM (AP) – Un homme armé palestinien a ouvert le feu samedi à Jérusalem-Est, blessant deux personnes, ont déclaré des médecins israéliens, moins d’un jour après qu’un autre assaillant en a tué sept devant une synagogue lors de l’attaque la plus meurtrière de la ville depuis 2008.

La fusillade dans le quartier palestinien de Silwan à Jérusalem-Est, près de la vieille ville historique, a blessé un père et son fils, âgés de 47 et 23 ans, ont indiqué les ambulanciers. Tous deux étaient pleinement conscients et dans un état modéré à grave à l’hôpital, ont ajouté les médecins.

La police a déclaré avoir tiré sur l’agresseur, le blessant. Il a été évacué vers un hôpital, ont-ils dit, et il n’y a pas eu d’autre mot sur son état.

Les autorités ont enregistré la scène de l’attaque et les véhicules d’urgence et les forces de sécurité ont envahi la zone alors que des hélicoptères tournaient au-dessus de la tête.

Les événements de samedi – juste un jour avant que le secrétaire d’État américain Antony Blinken n’arrive dans la région – ont soulevé la possibilité d’une conflagration encore plus grande dans l’un des mois les plus sanglants en Israël et en Cisjordanie occupée depuis plusieurs années. Vendredi, un homme armé palestinien a tué au moins sept personnes, dont une femme de 70 ans, dans une colonie juive à forte population ultra-orthodoxe à Jérusalem-Est, une zone capturée par Israël en 1967 puis annexée dans un mouvement non reconnu internationalement.

Les attaques constituent un test crucial pour le nouveau gouvernement d’extrême droite israélien. Son incendiaire ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est présenté comme un garant de la loi et de l’ordre et a fait la une des journaux pour ses promesses de prendre des mesures encore plus fortes contre les Palestiniens.

Le Premier ministre Benjamin a déclaré qu’il convoquerait son cabinet de sécurité samedi soir, après la fin du sabbat, pour discuter d’une nouvelle réponse à l’attaque près de la synagogue. La police israélienne a lancé une opération de sécurité tôt samedi.

Les forces de sécurité se sont déployées dans le quartier du tireur palestinien de 21 ans, arrêtant 42 membres de sa famille et voisins pour interrogatoire dans le quartier At-Tur à Jérusalem-Est. Le chef de la police, Kobi Shabtai, a renforcé ses forces dans toute la ville et a ordonné à la police de travailler par quarts de 12 heures, selon les déclarations, exhortant le public à appeler une hotline s’il voit quelque chose de suspect.

L’attaque de vendredi, qui s’est produite alors que les habitants observaient le sabbat juif, est survenue un jour après qu’un raid militaire israélien a tué neuf Palestiniens en Cisjordanie, provoquant un tir de roquettes depuis Gaza et des frappes aériennes israéliennes de représailles.

Bien que le calme ait semblé s’installer après l’échange de tirs limité entre Israël et les militants de Gaza, les tensions étaient vives à Jérusalem et en Cisjordanie.

Le raid de jeudi, l’incursion la plus meurtrière dans le territoire occupé depuis 2002, a suivi un mois particulièrement sanglant qui a vu au moins 30 Palestiniens – militants et civils – tués lors d’affrontements avec des Israéliens en Cisjordanie, selon un décompte de l’Associated Press.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël affirme que ses raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer les attaques. Les Palestiniens disent qu’ils enracinent davantage l’occupation israélienne de la Cisjordanie, qui dure depuis 55 ans, capturée avec Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Isabel Debré, Associated Press