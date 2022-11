Un Palestinien abattu après avoir percuté un officier israélien en voiture

JERUSALEM (AP) – Un Palestinien a percuté mercredi avec sa voiture un officier de l’armée israélienne près d’un poste de contrôle en Cisjordanie occupée, le blessant gravement, a annoncé l’armée israélienne. L’officier a ouvert le feu sur l’homme, selon l’armée, et selon les Palestiniens, il est mort peu après.

Les Palestiniens ont identifié l’agresseur présumé comme étant Habas Abdel Hafeez Yousef Rayan, 54 ans.

L’armée a déclaré dans un communiqué que l’agresseur était arrivé dans un véhicule au poste de contrôle de Maccabim sur une route très fréquentée et avait “renversé” un officier. L’agresseur a quitté le véhicule et a tenté d’attaquer l’officier avec une hache, selon le communiqué. L’officier a tiré sur l’homme. L’officier a été “grièvement blessé”, selon l’armée, et transféré dans un hôpital. La circulation aux heures de pointe a été bloquée sur des kilomètres alors que des voitures officielles bordaient la route, faisant partie d’un lien entre Jérusalem et Tel-Aviv.

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits accusent les forces israéliennes d’utiliser une force excessive dans leurs relations avec les Palestiniens, sans en être tenues responsables. L’armée dit qu’elle fait face à des scénarios complexes et potentiellement mortels.

C’était la dernière d’une série de violences entre Israël et les Palestiniens et elle est survenue alors que les résultats étaient toujours comptés lors de la cinquième élection nationale du pays en quatre ans. Les résultats n’étaient pas définitifs. Mais le taux de participation a été le plus élevé depuis des décennies et les quatre cinquièmes des bulletins comptés jusqu’à présent montrent que l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semblait se diriger vers la victoire mercredi alors que les Israéliens lui ont donné, ainsi qu’à ses alliés d’extrême droite, ce qui ressemble à une majorité stable au parlement.

Plus de 125 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes a tué 19 personnes en Israël au printemps, et plusieurs autres ont été tuées dans une récente vague de violence. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués. Les raids nocturnes d’Israël dans le territoire ont contribué à la tension.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et y a construit plus de 130 colonies, dont beaucoup ressemblent à de petites villes, avec des immeubles d’habitation, des centres commerciaux et des zones industrielles. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie forme la partie principale de leur futur État. La plupart des pays considèrent les colonies comme une violation du droit international.

The Associated Press