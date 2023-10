Un palais de justice historique devrait figurer dans Homes Under The Hammer S’EFFONDRE dans la rivière

Des photos CHOQUANTES montrent un bâtiment historique dévasté après qu’une partie s’est effondrée dans une rivière.

L’arrière de l’ancien palais de justice de Cockermouth, en Cumbrie, s’est effondré, y compris les murs du fond sur trois étages, des sections de revêtement de sol et des parties du toit.

Une partie de l’ancien palais de justice de Cockermouth, en Cumbria, s’est effondrée dans la rivière Crédit : Bav Média

Le bâtiment historique a été déclaré dangereux en novembre 2021 Crédit : SWNS

Le bâtiment, vieux de 194 ans, devrait figurer dans l’émission de rénovation de la BBC TV, Homes Under The Hammer.

Le pont sur la rivière Cocker a été fermé après l’effondrement de dimanche et les gens ont été invités à éviter la zone.

Il a été déclaré dangereux en novembre 2021 après que la rivière au débit rapide a érodé la section de pierre située en dessous.

Le site classé Grade II a été acheté aux enchères pour 51 000 £ l’année dernière par le consultant immobilier londonien Samiul Ahmed, qui prévoyait de dépenser plus de 100 000 £ pour le rendre sûr.

Il a annoncé en mars qu’il avait travaillé aux côtés de constructeurs, de concepteurs et de groupes patrimoniaux locaux et a déclaré que les ingénieurs en structure avaient évalué les dégâts. Le groupe Civic Trust de Cockermouth avait précédemment mis en garde concernant la sécurité de l’ancien palais de justice.

En avril de cette année, leur conseiller en architecture a déclaré que le bâtiment restait « très vulnérable à un nouvel effondrement ».

L’Agence de l’Environnement a déclaré que bien que le bâtiment se soit effondré près des murs anti-inondation, les murs restent intacts et le risque d’inondation de la ville n’a donc pas augmenté.

Personne ne semble avoir été blessé à la suite de l’effondrement.

Mark Jenkinson, député de Workington, a critiqué le conseil de Cumberland pour ne pas avoir pris de mesures plus tôt concernant le bâtiment.

Il a partagé le message de l’autorité locale sur X, anciennement Twitter, et a déclaré : « Pourquoi l’avez-vous permis d’en arriver là ?

« Cela était entièrement sous votre contrôle. Vous avez le pouvoir de prendre le contrôle et de faire le travail.

« Maintenant, c’est un travail plus coûteux, avec le risque que les décombres impactent les écoulements. Je sais que les propriétaires précédents vous en ont parlé. »

Un porte-parole du Conseil de Cumberland a déclaré : « L’ancien palais de justice est un bâtiment emblématique de Cockermouth et nous partageons la tristesse des résidents locaux suite au récent effondrement partiel du bâtiment.

« Nous travaillons avec les services d’urgence et nos partenaires pour faire tout notre possible pour évaluer les dégâts et prendre des mesures immédiates pour protéger la sécurité publique.

« Le pont sur la rivière Cocker a été fermé par mesure de précaution et des écrans seront installés. Veuillez éviter la zone et suivre les déviations en place.

« Aucun blessé n’a été signalé et même si quelques débris ont atterri dans la rivière, la rivière coule toujours.

« L’Agence pour l’Environnement a confirmé que même si l’effondrement est proche des murs anti-inondation, les murs restent intacts et le risque d’inondation de la ville n’a pas augmenté.

« Une réponse multi-agences est désormais en place, et nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

« Il s’agit d’un bâtiment privé et cela pose un problème constant. Nous continuons de travailler avec le propriétaire de la propriété et nos partenaires.

Heureusement, personne n’a été blessé Crédit : Bav Média