Un Pakistanais se marie pour la cinquième fois avec la permission de ses femmes et a une famille de 62 personnes

Rencontrez Shaukat – un Pakistanais père de 11 enfants, tous issus de ses cinq mariages. Pour chaque nouveau nikah, il avait la permission de sa/ses épouse(s) précédente(s). Notamment, l’homme pakistanais a 10 filles et un fils issus de ses quatre derniers mariages.

En plus de cela, il a 40 petits-enfants et environ 11 beaux-enfants. Cela en fait une famille d’environ 62 membres. Son histoire a été révélée grâce à son entretien avec le YouTuber et créateur de contenu Yasir Shami. Le portail suggère que huit de ses filles quinquagénaires et son fils unique se sont mariés avant sa cinquième cérémonie de mariage. Lors d’une conversation avec Daily Pakistan, l’homme a révélé que c’est sur l’insistance de ses deux filles qu’il a décidé de se marier pour la cinquième fois.

Selon lui, ils lui ont demandé de se marier une dernière fois pour son propre bien. Lorsque l’une des épouses de Shaukat a été interrogée sur son mariage, elle a révélé qu’elle était extrêmement heureuse. La femme était heureuse de s’entendre avec la famille exceptionnellement nombreuse. Au cours de l’interaction, Shaukat a révélé que plus de 100 rotis (pain indien) sont préparés quotidiennement dans leur maison pour un seul repas. “Même s’ils [the 62 family members] mangez 2 Chapatis chacun, vous devriez en faire 124 », a-t-il dit.

Notamment, la polygamie ou les mariages multiples dans l’islam sont autorisés mais pas obligatoires.

Plus tôt cette année, un homme de 33 ans d’Hyderabad a connu une forte tendance après avoir été arrêté pour avoir trompé une femme, à qui il a caché la vérité sur ses autres mariages. Il avait épousé au moins six femmes, dont celle qui avait porté plainte, et aucune d’entre elles ne connaissait les autres.

