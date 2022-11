Un Pakistanais donne de l’ascenseur à une famille indienne et leur offre du Biryani

Un Pakistanais et une famille indienne ont prouvé une fois de plus que les frontières entre les pays sont fabriquées et que les gens ordinaires des deux pays ne ressentent pas vraiment la rivalité tant médiatisée. Une famille indienne s’est rendue au Pakistan pour assister au match de tennis de leur fille à Islamabad. Ils ont dit avoir traversé la frontière avec appréhension, mais une fois entrés dans le pays voisin, ils ont été comblés d’amour. Ils ont rencontré un Pakistanais, un certain Tahir Khan, qui a emmené la famille en voiture et, ce faisant, a entamé une conversation joyeuse avec eux.

Khan a déclaré que lorsque la famille a demandé un ascenseur, il pouvait dire qu’ils étaient des étrangers. Il les a invités dans sa voiture et les a accueillis au Pakistan en tant qu’invités. Il leur a souhaité bonne chance pour le match de tennis. Lorsque l’Indien lui a dit que la famille était partie d’Hyderabad, Khan leur a posé des questions sur Hyderabadi biryani et les a invités à essayer la version pakistanaise inspirée du plat. Les deux filles indiennes qui devaient jouer le match ont également déclaré qu’elles ne s’attendaient pas à voir autant d’amour au Pakistan.

La vidéo partagée sur Twitter montre également la famille en train de manger avec Khan où ce dernier a chaleureusement exprimé son admiration pour Virat Kohli. “Je veux que mes amis et followers indiens regardent cette vidéo… C’est le Pakistan en vrai”, a écrit l’utilisateur de Twitter qui a partagé la vidéo.

1/2 Comme c’est doux pic.twitter.com/8Oiv1QfTLn — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) 8 novembre 2022

C’est tellement mignon et sain https://t.co/0fLGSSHhHu – gulab khan (@darwaiishh) 9 novembre 2022

Répandre l’amour! Tant de bonnes choses en commun https://t.co/ijU1E1tZwn – Aman (@amze02) 8 novembre 2022

En tant qu’ancien résident du CCG, peut se porter garant de l’hospitalité pakistanaise. Contenu sain ceci. ❤️ https://t.co/uXdC8YOgzq – Lakshman (@Pushesback) 8 novembre 2022

Il y a parfois de l’espoir. https://t.co/12JZFVUY8L – Nawab Hassan Hussein Qureshi (@HtotheQ) 8 novembre 2022

Dans un exemple similaire d’amour à travers la frontière, Shoaib Akhtar a parlé à des fans de cricket pakistanais debout devant sa voiture et a fait une vidéo saine avec eux.

Les fans ont transmis leurs souhaits et leurs prières à l’équipe de cricket du Pakistan et ont également partagé leurs suggestions d’amélioration. Juste au moment où Akhtar était sur le point de signer, le groupe de fans a commencé avec enthousiasme à désigner leur ami qui s’est avéré être un fan de SRK. Lorsqu’on lui a demandé, le fan a commencé à débiter parfaitement le dialogue de Shah Rukh de son film emblématique Baadshah.

