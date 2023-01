Un Pakistanais Croons Chand Sifarish pour sa fiancée et laisse Internet en admiration

Les mariages sont des affaires extravagantes. Cela est particulièrement vrai pour le sous-continent indien où les jours précédant le mariage sont également de grandes célébrations de plusieurs rituels. Et comment un mariage desi peut-il être complet sans danse et chant ? Une vidéo d’un marié pakistanais chantant une chanson de Bollywood pour sa mariée a récemment fait le tour d’Internet. Dans la vidéo, on peut voir les mariés assis l’un en face de l’autre alors que les invités sont réunis autour d’eux. Dans l’image suivante, on peut voir le marié jouer de la guitare tout en chantant la chanson romantique Chand Sifarish du film Fanaa. La mariée ne pouvait s’empêcher de rougir de cette performance spéciale pour elle. On peut également entendre les acclamations de la foule en arrière-plan.

La vidéo a été publiée avec la légende “SubhanAllah”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a jalonné plus de 2,9 millions de vues et compte toujours. Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité le marié pour sa performance, tandis que certains leur ont souhaité une vie conjugale heureuse. L’un des utilisateurs a écrit: “La façon dont vous la respectez est absolument géniale… Ma Sha Allah”. Un autre utilisateur a écrit : « Je veux que quelqu’un chante pour moi de cette façon ». Un autre utilisateur a écrit: “Elle ne pouvait pas trouver de meilleure âme sœur, reste bénie”.

Photographié sur Kajol et Aamir Khan, Chand Sifarish de Fanaa a été chanté par Kailash Kher et Shaan. Les paroles, écrites par Prasoon Joshi, présentent la composition de Jatin-Lalit.

Un autre marié chantant et jouant pour sa mariée dans un style filmique complet était devenu viral auparavant. Dans le clip, on peut voir une mariée entrer dans la salle portant un lehenga rose. Le marié s’approche d’elle alors qu’elle entre dans le mandap et commence à chanter et à danser sur l’air de O Meri Heer Ve Tu Jug Jug Jeeve du film Shiddat. La mariée ne peut s’empêcher de sourire et de rougir en chantant la chanson. On peut également remarquer les personnes en arrière-plan qui les soutiennent.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 2 millions de personnes ainsi qu’une série de réactions d’utilisateurs qui ne pouvaient s’empêcher de jaillir du geste romantique.

