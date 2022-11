Un Pakistanais condamné à mort pour avoir tué son ex-femme aux États-Unis

ISLAMABAD (AP) – L’ex-mari d’une Américaine d’origine pakistanaise a été reconnu coupable du meurtre de celle-ci dans le cadre d’un litige immobilier et condamné à mort samedi par un tribunal pakistanais.

Le tribunal de district de Rawalpindi a également condamné le père de Rizwan Habib et un employé à sept ans de prison pour avoir encouragé le meurtre de Wajiha Swati, 47 ans, a déclaré un avocat. Le tribunal a acquitté trois autres suspects faute de preuves.

Shabnam Naz, avocat de la victime, a déclaré que le juge Muhammad Afzal Majuka avait annoncé en audience publique les résultats du procès d’un an. Naz a déclaré qu’Habib avait été condamné à mort pour le meurtre de son ex-femme en octobre dernier. Elle a été tuée au domicile de Habib dans le district de Lakki Marwat dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.

Habib a également été reconnu coupable d’enlèvement de Swati et condamné à 10 ans de prison.

Le père de Habib et un autre parent ont chacun été condamnés à sept ans de prison pour avoir encouragé l’enlèvement et le meurtre. Trois autres suspects – des employés de Habib – ont été acquittés faute de preuves suffisantes, a déclaré Naz.

L’avocat de la défense Talat Mahmood Zaid, qui représentait Habib et les autres suspects, a déclaré qu’il ferait appel de la condamnation et de la condamnation devant un tribunal supérieur.

Swati, la mère de trois fils, est arrivée au Pakistan le 16 octobre 2021 pour prendre possession de la maison de l’ancien couple dans un quartier huppé d’Islamabad mais a disparu. Elle et Habib ont divorcé en novembre 2020 et Swati a vécu à Columbus, Ohio et a ensuite acheté une maison à New York, a déclaré son avocat.

Le fils de Swati, Abdullah Mahdi, a porté plainte auprès de la police après que ses appels à sa mère au Pakistan soient restés sans réponse. Au cours d’une enquête ultérieure, des responsables de l’ambassade des États-Unis ont contacté la police locale pour obtenir de l’aide afin de retrouver Swati. La police a interrogé Habib, qui était la dernière personne à l’avoir vue — à l’aéroport à son arrivée.

Habib a avoué plus tard qu’il avait enlevé Swati à l’aéroport et l’avait assassinée le lendemain. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait enterré le corps de Swati chez lui à Lakki Marwat. Habib a ensuite conduit la police sur les lieux du crime où ils ont exhumé le corps de Swati en décembre de l’année dernière.

Habib était le deuxième mari de Swati. Elle l’a épousé après que son premier mari, un cardiologue, a été assassiné au Pakistan.

“Pour moi, cet homme diabolique a planifié tout ce jeu après s’être rapproché de Wajiha Swati qui avait environ 15 ans de plus que lui”, a déclaré Naz, l’avocat.

Selon Human Rights Watch, la violence à l’égard des femmes et des filles – y compris le viol, les soi-disant crimes d’honneur, les attaques à l’acide, la violence domestique et le mariage forcé – reste un grave problème au Pakistan. Les parents masculins privent généralement les femmes de leurs droits de succession accordés par les lois religieuses et étatiques.

Les militants des droits affirment que le désir de propriété est souvent un mobile dans les affaires de meurtre impliquant des femmes dans cette société conservatrice.

Zarar Khan, L’Associated Press