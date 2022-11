Un Pakistanais condamné à mort pour avoir tué son ex-femme aux États-Unis

Le père de Habib et un autre parent ont chacun été condamnés à sept ans de prison pour avoir encouragé l’enlèvement et le meurtre. Trois autres suspects – des employés de Habib – ont été acquittés faute de preuves suffisantes, a déclaré Naz.

L’avocat de la défense Talat Mahmood Zaid, qui représentait Habib et les autres suspects, a déclaré qu’il ferait appel de la condamnation et de la condamnation devant un tribunal supérieur.

Swati, la mère de trois fils, est arrivée au Pakistan le 16 octobre 2021 pour prendre possession de la maison de l’ancien couple dans un quartier huppé d’Islamabad mais a disparu. Elle et Habib ont divorcé en novembre 2020 et Swati a vécu à Columbus, Ohio et a ensuite acheté une maison à New York, a déclaré son avocat.