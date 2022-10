Un Pakistanais a demandé à Internet de modifier sa photo et les résultats sont hilarants

Une tendance hilarante devient virale sur Internet et cela vous laissera certainement en haleine. L’utilisateur de Twitter Sunny a partagé une capture d’écran dans laquelle un garçon pakistanais peut être vu debout et admirant la vue. Dans la légende, on peut le voir demander aux gens de retoucher son image et de le ramener un peu au centre. Cependant, les internautes ont pleinement profité de ce moment et l’ont édité d’une manière que vous ne pouvez pas imaginer.

Alors que certains l’ont transformé au milieu d’un terrain de cricket, d’autres ont ajouté des animations et du texte aux images. Le téléchargeur lui-même a téléchargé quelques captures d’écran. Regarde:

Arey bhai kitni der lagegi ..? pic.twitter.com/fs0DSPHxmT — jaaن (@WhiteCollar_j) 29 octobre 2022

Voici quelques réponses d’internautes :

Une personne l’a métamorphosé au milieu d’un terrain de cricket.

hn bhai o NO BALL nahi tha m VIRAT k piche hi khada tha pic.twitter.com/rVSBkqtBEm — ᴇ ᴊ ᴀ ᴢ (@itsejazzZ) 30 octobre 2022

Cette personne a effectué la tâche requise mais y a également ajouté une animation.

Cette personne a ajouté une bulle de texte.

Bhaijaan Haar Maan Liye pic.twitter.com/ozqyCekAol – Cracker (@NaranGadhvi24) 29 octobre 2022

Le film emblématique Titanic a été ruiné pour tous.

titanic off tune flûte jouant en bg pic.twitter.com/ULTGGjs5Cl – Marlboro (@mfing_starboy) 29 octobre 2022

Comment allez-vous modifier l’image si vous en avez l’occasion ?

