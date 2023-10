Un Pakistan « très différent » ? L’équipe nationale de football veut mettre fin à un bilan désastreux | Actualités footballistiques

Islamabad, Pakistan – La semaine dernière, l’Anglais Stephen Constantine a été nommé nouvel entraîneur de l’équipe nationale masculine de football du Pakistan et chargé de mettre fin à une série désastreuse en remportant le tout premier match de qualification pour la Coupe du monde du pays et, ce faisant, de mettre fin à une période de cinq ans, 13 défaites consécutives.

L’équipe de Constantine est arrivée au Cambodge tôt lundi pour le match aller du premier tour de qualification pour la Coupe du monde 2026, qui aura lieu jeudi.

Le Cambodge était également l’adversaire du Pakistan lors de son précédent match de qualification il y a quatre ans, que l’équipe d’Asie du Sud-Est avait remporté 4-1 au total.

Le Pakistan est actuellement classé 197e sur 207 équipes dans le monde, tandis que le Cambodge est classé 177e.

S’adressant aux journalistes à Lahore le 4 octobre après l’annonce de la composition de l’équipe de 25 membres, Constantine a déclaré qu’il était conscient de l’ampleur des défis.

« Je ne peux pas prédire, et je ne prédirai pas non plus, ce qui va se passer au cours des deux matchs. Mais je pense que les gens verront un Pakistan très différent », a-t-il déclaré, faisant référence au match retour du 17 octobre à Islamabad.

Constantine – qui a été nommé par le Comité de normalisation (NC) dirigé par la FIFA et qui dirige actuellement la Fédération pakistanaise de football (PFF) – avait auparavant entraîné l’équipe nationale indienne. Il a mené l’Inde du 173e rang en 2015 au 97e en décembre 2018, tout en les aidant à se qualifier pour la Coupe d’Asie 2019.

Cependant, l’entraîneur expérimenté aura une tâche bien plus importante à accomplir avec le Pakistan. Même si l’Inde dispose également d’un championnat national bien organisé, le football pakistanais est depuis longtemps à la dérive, malgré la popularité de ce jeu dans le pays.

La PFF a été suspendue à deux reprises par la FIFA au cours des six dernières années en raison d’ingérences politiques, tandis que le pays de plus de 240 millions d’habitants n’a pas eu de ligue de football fonctionnelle depuis plus d’un an en raison d’un manque de fonds et d’infrastructures.

Ses affaires footballistiques sont gérées par le NC, dirigé par Haroon Malik, un homme d’affaires canado-pakistanais, depuis 2020, avec pour mandat de renforcer l’administration du football et d’organiser des élections transparentes au sein de la PFF.

S’adressant à Al Jazeera le jour de l’annonce de l’équipe, Malik a reconnu qu’il y avait « de nombreux problèmes administratifs », mais a déclaré que la crise du football pakistanais se préparait depuis des décennies.

« Nous manquions également de droits de diffusion et de sponsoring, ce qui nous laisse pratiquement aucun financement », a-t-il déclaré.

« Cependant, nous mettons progressivement en place des infrastructures, nous avons commencé à organiser des championnats de football au niveau des districts à travers le pays et, à mesure que les choses évoluent, j’ai bon espoir que nous annoncerons une ligue de football de premier plan d’ici mars 2024 de l’année prochaine. »

Malik a déclaré que depuis juin 2022, lorsque la FIFA a levé une suspension de 14 mois sur PFF, son objectif était également d’offrir autant d’opportunités que possible au Pakistan de jouer des matches.

Après n’avoir disputé aucun match international depuis juin 2019, le Pakistan a disputé huit matches entre novembre 2022 et juin 2023, dont cinq matchs amicaux, mais a tout perdu – encaissant 18 buts au passage et n’en marquant qu’un.

« Nous reconnaissons les défis que nous avons, et cela se reflète dans le classement de notre équipe et dans la performance sur le terrain », a déclaré Malik.

« Des combats internes constants »

Ali Ahsan, rédacteur en chef de FootballPakistan.Com, une plateforme en ligne couvrant le football pakistanais, affirme que le football reste « sous-développé, fragmenté et mal géré à tous les niveaux » au Pakistan – un fait qui se reflète dans son sort.

« Bien qu’il soit le deuxième sport le plus populaire du pays après le cricket, le football ne s’est jamais professionnalisé au niveau national et n’a pas non plus suivi le rythme du sport en Asie, et encore moins dans le monde », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Depuis sa première participation aux qualifications pour la Coupe du monde, pour Italie 1990, l’équipe nationale pakistanaise n’a jamais remporté un match de qualification ; il n’a réussi à faire match nul que trois des 32 matchs, marquant 10 buts tout en encaissant 124.

Ahsan estime que l’un des principaux problèmes qui ont entravé le football pakistanais au cours des trois dernières décennies a été l’ingérence politique incessante.

« Quand il y a des factions et des luttes intestines constantes, personne ne se soucie d’autre chose que de s’emparer du pouvoir pour sa propre image », a déclaré Ahsan, ajoutant que les suspensions occasionnelles de la FIFA stoppent tout progrès du football dans le pays.

Le journaliste de football Umaid Wasim est du même avis, affirmant que le plus gros problème de ce sport est sa mauvaise gouvernance.

« Le PFF a presque toujours été dirigé par des politiciens avides de pouvoir », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Lorsque le NC a pris le pouvoir, on espérait que les choses pourraient s’améliorer, mais même leur mandat s’est révélé insuffisant. »

Les suspensions de la PFF en 2017 et 2021 par la FIFA étaient dues à une « ingérence indue de tiers », et bien que les deux fois la PFF ait été rétablie en un an environ, le factionnalisme personnel et politique au sein des responsables du conseil d’administration signifie que les joueurs ont le plus souffert.

L’ancien capitaine pakistanais Saddam Hussain, milieu de terrain défensif de 30 ans avec 21 sélections, joue actuellement dans le deuxième niveau du championnat national d’Oman pour le Salalah SC mais n’a pas été sélectionné dans la dernière équipe.

Il a déclaré à Al Jazeera que les « goûts et aversions personnelles » des joueurs au sein de l’administration du football ont nui à la sélection et aux performances de l’équipe nationale.

« Je joue ici à Oman ; Je suis évidemment apte à performer. Mais je n’ai pas été sélectionné. Qu’est-ce que je veux de plus en tant que footballeur que de jouer pour mon propre pays ? dit Hussein.

« Je suis ici à Oman parce qu’ils pensent que je peux offrir quelque chose et que j’ai de la qualité. Mais je n’ai pas été appelé du tout.

Kaleemullah Khan, un autre joueur fréquemment sélectionné remarquable par son absence de la dernière équipe pakistanaise, affirme que le manque de développement de la base et l’intérêt personnel des responsables du football ont le plus nui à l’équipe nationale.

« Le football n’a jamais été la priorité », a déclaré à Al Jazeera l’attaquant, qui compte quatre buts internationaux à son actif. « Les fonds accordés par la FIFA ont été utilisés à des fins personnelles. »

Malik a déclaré que le Pakistan n’avait pas reçu de fonds pour le projet de but de la FIFA depuis 2015/16 en raison d’allégations de détournement de fonds.

« Cependant, depuis que la suspension du PFF a été levée en juin de l’année dernière, de telles accusations n’ont plus été portées et nous travaillons en fait à la relance du financement des projets d’objectifs par la FIFA », a-t-il déclaré.

«La question du détournement de fonds est évidemment très politiquement chargée, mais cela s’est produit dans le passé et je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet.»

Kaleemullah, qui joue désormais pour un club de Karachi, affirme que si la ligue nationale de football n’est pas solidement établie, les performances du pays resteront « inférieures aux normes ».

« Notre équipe nationale a joué pour la dernière fois en juin lors de matchs d’Asie du Sud et notre qualification pour la Coupe du monde était prévue pour octobre. Au cours des trois derniers mois, qu’ont fait nos joueurs ? » dit Kaleemullah.

« Le Cambodge est loin devant nous »

Bien que l’équipe pakistanaise compte sept joueurs de la diaspora, certains observateurs sont sceptiques quant au fait que leur inclusion contribuera à la fortune du pays lors des prochains matchs.

« Les joueurs de la diaspora qui choisissent de jouer pour le Pakistan sont souvent ceux qui ne parviennent pas à s’imposer dans les pays où ils jouent », a déclaré le journaliste Wasim.

« Pour que leur inclusion fonctionne, nous devons non seulement sélectionner les meilleurs talents de la diaspora, mais également disposer d’une structure nationale qui produit des joueurs de grande qualité. »

Alors, avec une préparation loin d’être idéale pour les éliminatoires très importants contre le Cambodge, le Pakistan peut-il arrêter sa glissade et entrer dans l’histoire ?

Kaleemullah dit que c’est possible, mais il n’est pas très optimiste.

« Sur le plan footballistique, le Cambodge est loin devant nous. Ils forment une équipe soudée qui s’entraîne ensemble depuis un certain temps. Ils ont une structure de championnat national », a-t-il déclaré.

« Nous ne savons pas combien de temps nos joueurs pourront maintenir leur endurance ou gérer la pression. »

Ahsan, de Football Pakistan, reste toutefois prudemment optimiste, plaçant ses espoirs dans la nomination de Constantine.

« Si nous pouvons garder les choses simples et jouer prudemment pour sortir indemnes au match aller, peut-être pourrons-nous tout mettre en œuvre lors du match retour à Islamabad », a-t-il déclaré.

« Cela pourrait, espérons-le, nous conduire à nous qualifier pour la phase de groupes des qualifications. »