Un pair travailliste dit que ce serait une “folie absolue” pour Westminster d’essayer de bloquer la nouvelle loi écossaise sur la reconnaissance du genre – en direct

Pendant de très nombreuses années, l’Écosse a été en mesure d’adopter ses propres lois et de gérer son propre système juridique. Et ce n’est pas différent maintenant.

Et l’idée que le parlement écossais devrait être supplanté par Westminster parce que le parti conservateur n’aime pas cela serait vraiment très perturbateur pour l’unité du Royaume-Uni. Et je pense que ce serait une pure folie.

Les détracteurs du projet de loi affirment qu’en facilitant l’obtention d’un certificat de reconnaissance de genre pour les personnes trans, il augmentera le risque que des personnes prédatrices aient accès à des espaces réservés aux femmes. Le gouvernement écossais affirme qu’en vertu de la loi sur l’égalité, les personnes trans peuvent déjà être exclues des espaces réservés aux femmes dans certaines circonstances et que rien dans le projet de loi ne change cela. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que le projet de loi présentait un risque accru pour les femmes, Kennedy a déclaré que tout risque était “très, très minime”.

Elle a déclaré que les personnes qui dirigeaient des centres d’aide aux victimes de viol et des refuges pour femmes en Écosse étaient généralement favorables au projet de loi. Il y avait toujours un risque pour les femmes et les filles, mais cela provenait principalement d’hommes prédateurs, pas de femmes trans, a-t-elle déclaré.

Kennedy a admis qu’il y aurait probablement des contestations judiciaires du projet de loi. Mais elle continua :

Mais il ne s’agit vraiment que d’essayer de le rendre moins oppressant pour les personnes trans. Le système actuel, où elles doivent obtenir un certificat de reconnaissance de genre, est vraiment humiliant et dégradant et dure très longtemps. Et donc ce qu’ils recherchaient était quelque chose de beaucoup plus simple, où cela n’impliquerait pas de processus médicaux invasifs, et je pense que c’est la voie sensée à suivre.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait voir un gouvernement travailliste introduire une législation similaire pour le reste du Royaume-Uni, Kennedy a déclaré que le projet de loi écossais servirait “presque de pilote”, ce qui implique qu’il devrait être prolongé s’il s’avère être un succès.

Le chef du syndicat PCS met en garde contre une "énorme escalade" des grèves du secteur public si les offres salariales ne s'améliorent pas

Le calendrier de l'avènement des grèves continue de livrer, et ce matin, les responsables des forces frontalières ont commencé leur action revendicative (en rejoignant les travailleurs de Royal Mail, qui sont à nouveau en grève et qui ne livrent pas). Mon collègue Gwyn Topham a les détails ici.

Le personnel des forces frontalières se joint aux grèves alors que les postiers agissent à nouveau Lire la suite

Marc Serwotka, secrétaire général du syndicat des services publics et commerciaux (PCS), était ce matin à l’émission Today et il a prévenu que le conflit pourrait durer six mois. Il a déclaré au programme:

Nous pensons que l’action aux frontières va être très efficace. Nous espérons donc que le gouvernement fera ce qu’il faut et qu’il se mettra autour de la table des négociations et mettra de l’argent de côté. Mais sinon, nous levons des fonds, nous avons un fonds de grève qui nous permet de pérenniser cette action. Notre mandat de grève dure jusqu’en mai. Nous soutiendrons cette action jusqu’en mai et nous voterons à nouveau si nécessaire.

Lorsqu’on lui a dit que cela signifiait que les grèves des forces frontalières se poursuivaient pendant encore six mois, il a déclaré que non seulement c’était correct, mais qu’il pourrait également y avoir une “énorme escalade” des grèves dans le secteur public si les offres salariales ne le faisaient pas. améliorer. Il a dit:

Je pense qu’en janvier, vous verrez une énorme escalade de cette action dans la fonction publique et dans le reste de notre économie à moins que le gouvernement ne se mette autour de la table des négociations.

Voici notre calendrier des grèves de décembre.

Il y aura plus de nouvelles sur la grève ce matin, car le Royal College of Nursing doit annoncer de nouvelles dates de grève pour la nouvelle année. Et nous entendrons peut-être parler de Rishi Sunak à un moment donné, car il visite un centre pour sans-abri.

