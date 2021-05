Un pair senior du travail dit que Keir Starmer doit aller pour que le parti devienne éligible

Un haut responsable de l’aile blairite du Labour a déclaré que Keir Starmer devait être remplacé à la tête du parti pour donner au parti une chance de remporter les élections.

Andrew Adonis – qui a servi dans les gouvernements de Tony Blair et Gordon Brown – a déclaré que Starmer était «un homme gentil et un bon avocat des droits de l’homme» mais qu’il n’avait pas les compétences politiques pour réussir au plus haut niveau.

Le pair centriste est la première personnalité à appeler à la destitution de Sir Keir depuis la défaite dévastatrice des élections partielles du parti travailliste à Hartlepool, qui est tombée aux mains des conservateurs pour la première fois depuis les années 1960.

Ecrire dans Les temps, Lord Adonis a déclaré que la défaite – et les pertes attendues lors des élections au conseil et à la mairie – ne peuvent pas être simplement imputées à un «rebond de vaccin» pour Boris Johnson ou l’héritage du Brexit ou de Jeremy Corbyn.

Et il a dit qu’un remaniement du cabinet fantôme ne serait rien de plus qu’une «activité de déplacement».

«La cause profonde du malaise du Labour dans tout le pays est l’absence d’un dirigeant travailliste de confiance pour offrir un meilleur avenir économique répondant aux aspirations populaires, une préoccupation particulièrement critique dans les villes du nord qui ont si mal fonctionné ces dernières années en termes d’emplois, de services publics et d’éducation. et des perspectives pour les jeunes », a déclaré Lord Adonis.

«J’ai soutenu Keir pour remplacer Jeremy. Il n’y avait personne d’autre crédible et récupérer le leadership des mains de l’extrême gauche marxiste était le premier pas vers l’éligibilité.

«J’espérais que Keir, un ancien procureur efficace, pourrait avoir une capacité de leadership suffisante et moderniser la vision social-démocrate pour remodeler le parti travailliste.

« Malheureusement, il s’avère être une figure de transition – un homme gentil et un bon avocat des droits de l’homme, mais sans compétences politiques ni antennes au plus haut niveau. »

Et il a conclu: «La question est maintenant de savoir vers quoi Keir passe et quand; et si le Parti travailliste doit perdre une autre élection générale, face à Boris ou à Rishi Sunak, avant de choisir un chef qui peut gagner.

«Si cela n’arrive qu’après une cinquième défaite consécutive sans précédent, il se peut qu’il n’y ait plus beaucoup de parti travailliste à gauche, et un autre véhicule politique – peut-être populiste – pourrait s’emparer de la cause anti-conservatrice en Angleterre.