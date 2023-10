Un pair dont le mari a été tué par une bande de voyous revient en tant que commissaire aux victimes

Un pair dont le mari a été assassiné après avoir affronté un gang de jeunes ivres sera le prochain commissaire aux victimes pour l’Angleterre et le Pays de Galles.

La baronne Helen Newlove, dont son mari Garry a été tué en août 2007, reprendre le rôle une deuxième foisayant été commissaire aux victimes de 2013 à 2019.

Il met un terme à la recherche d’un commissaire aux victimes après Dame Vera Baird a quitté son poste il y a plus d’un an avec une attaque cinglante contre le « chaos » du système de justice pénale qui, selon elle, avait soumis les victimes à « des retards, une angoisse et une incertitude intolérables ».

Elle a révélé une rupture dans les relations avec Dominique Raab alors secrétaire à la Justice, qu’elle a révélé ne pas avoir rencontré depuis janvier dernier, un manque d’engagement qui, selon elle, reflète mal les priorités du ministère de la Justice.

Depuis lors, le ministère a eu du mal à trouver un remplaçant au milieu de la tourmente politique provoquée par trois administrations conservatrices différentes et trois secrétaires de justice en place en un peu plus d’un an.

Il semblerait que Lady Newlove, une pair conservatrice actuellement vice-présidente de la Chambre des Lords, assumera ce poste à titre intérimaire après ce qui a été considéré comme un premier mandat réussi.

Elle a été une militante active contre les comportements antisociaux et l’incapacité de la police, des autorités locales et du gouvernement à maîtriser l’ampleur du problème et à sous-estimer son impact sur la vie des gens – ainsi qu’une championne de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des hommes. filles.

Répression des comportements antisociaux

Rishi Sunak et Sir Keir Starmer ont depuis lancé des politiques visant à réprimer au niveau législatif et plus largement les comportements antisociaux et à donner la priorité à la violence contre les femmes et les filles, qui est désormais traitée comme une priorité nationale par la police.

Lady Newlove est devenue célèbre après que son mari a été assassiné par trois jeunes ivres qui vandalisaient sa voiture en 2007, point culminant d’une longue campagne de criminalité liée aux gangs de jeunes à Warrington, Cheshire.

Cinq mois plus tard, trois adolescents locaux ont été reconnus coupables du meurtre de Garry Newlove, décédé à l’hôpital 36 heures après avoir reçu des coups de pied et de poing à plusieurs reprises devant sa maison.

Ils étaient condamné à la réclusion à perpétuité avec des durées minimales recommandées comprises entre 12 et 17 ans. Deux autres suspects, également adolescents, ont été jugés pour le meurtre mais déclarés non coupables.

Après sa mort, Lady Newlove a créé un certain nombre de fondations visant à lutter contre la culture de la consommation d’alcool au Royaume-Uni et à apporter un soutien aux jeunes. Elle était reçu une pairie dans les honneurs de dissolution de David Cameron liste en 2010.

Après l’annonce, Lady Newlove a déclaré : « Je ne suis qu’une femme ordinaire, propulsée sur le devant de la scène par un ensemble de circonstances horribles que j’aurais aimé de tout mon cœur ne jamais se produire. »

