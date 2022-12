Un pair de la vie britannique prend congé suite aux réclamations de contrats COVID

LONDRES (AP) – Une membre conservatrice de la Chambre des lords a déclaré mardi qu’elle prenait un congé du Parlement pour “laver son nom” sur les allégations selon lesquelles elle aurait profité de liens avec une entreprise ayant obtenu des contrats gouvernementaux pour des équipements de protection individuelle pendant le coronavirus pandémie.

Michelle Mone a démenti les informations selon lesquelles elle aurait utilisé ses relations politiques pour recommander une entreprise appelée PPE Medpro à de hauts responsables gouvernementaux et a remporté des contrats d’une valeur de plus de 200 millions de livres (244 millions de dollars) pour fournir des équipements de protection au gouvernement au plus fort du premier COVID- 19 vague en 2020.

Une déclaration de son bureau mardi a indiqué qu’elle prenait un congé de la Chambre des lords avec effet immédiat “afin de laver son nom des allégations qui ont été injustement portées contre elle”.

Le journal The Guardian a rapporté la semaine dernière que Mone et ses enfants avaient reçu 29 millions de livres provenant des bénéfices de PPE Medpro. La BBC a rapporté que l’entreprise avait obtenu les contrats publics un mois seulement après sa création et que des millions de blouses chirurgicales fournies aux hôpitaux britanniques n’avaient jamais été utilisées.

Les avocats de Mone ont déclaré qu’elle n’était en aucun cas liée à PPE Medpro.

Un chien de garde des normes de la Chambre des Lords enquête sur Mone pour son implication présumée dans l’obtention des contrats. Cette enquête a été interrompue parce que d’autres agences gouvernementales examinaient la question dans le cadre d’une enquête criminelle.

Le gouvernement britannique a fait l’objet de vives critiques pour ses soi-disant «voies VIP» pendant la pandémie – où un traitement préférentiel pour les contrats publics a été accordé aux entreprises recommandées par les politiciens.

Mone, une femme d’affaires, a été nommée pair à vie et a obtenu un siège à la Chambre des lords non élue par l’ancien Premier ministre David Cameron en 2015. Les archives parlementaires montrent qu’elle n’a pas parlé à la chambre depuis mars 2020 et son dernier vote enregistré était en avril. cette année.

The Associated Press