Un pair conservateur a intimidé et humilié une militante des droits des femmes en ligne et en personne, a révélé une enquête de la Chambre des lords.

Lord Rami Ranger a été contraint de s’excuser après que l’enquête a révélé qu’il avait harcelé la militante et journaliste sur Twitter – la qualifiant de «l’incarnation de la saleté et des ordures».

Le principal donateur conservateur a également décrit la journaliste indienne Poonam Joshi comme « une folle totale » et a évoqué sa « mauvaise éducation » à la suite d’une dispute lors d’un événement de Diwali au parlement.

À la suite d’une plainte de Mme Joshi, le commissaire aux normes des Lords, Akbar Khan, a découvert que Lord Ranger avait intimidé et harcelé Mme Joshi en « sapant, humiliant et dénigrant constamment » la journaliste.

Le pair avait fait des commentaires désobligeants à Mme Joshi lors de l’événement Diwali en 2022 – y compris des remarques telles que «connaissez votre place» et «n’essayez pas d’être trop grand pour vos chaussures», bien que M. Khan ait décidé qu’il était peu probable qu’il avait a crié ces mots comme Mme Joshi l’avait prétendu.

Mme Joshi a déclaré à l’enquête qu’il l’avait décrite à plusieurs reprises comme une « presstituée » – une insulte utilisée contre les journalistes qui critiquent le gouvernement BJP au pouvoir en Inde.

Le pair conservateur a déclaré qu’il acceptait que son comportement « n’était pas à la hauteur des normes élevées que j’attends de moi-même ». En plus de s’excuser, Lord Ranger a accepté d’entreprendre une formation sur mesure et un cours de coaching pour le changement de comportement.

L’enquête a appris que Lord Ranger avait raillé le statut de Mme Joshi en écrivant sur Twitter : « Tout le monde me connaît au Parlement. Qui vous connaît ? » et « Avez-vous de l’argent ?

Lord Ranger a également écrit à l’Association des journalistes indiens pour interdire Mme Joshi, exhortant le corps à « montrer la colonne vertébrale et à éliminer le cancer ».

Cependant, le commissaire aux normes des Lords a également constaté que Mme Joshi, journaliste pour le réseau indien ABP News, portait une part de responsabilité dans la poursuite du différend.

« Le désaccord initial lors de l’événement Diwali s’est considérablement aggravé en raison de la manière publique dont les deux parties ont choisi de le gérer, ce qui n’a fait que blesser, bouleverser et humilier les deux parties. »

Au cours de leur échange sur Twitter, Mme Joshi a décrit Lord Ranger comme « une honte pour toute la communauté hindoue », a déclaré qu’il « ne montre aucun respect pour les femmes » et l’a accusé d’avoir « acheté » sa pairie grâce à des dons au Parti conservateur.

Bien qu’il n’ait pas été en mesure de la contraindre à agir, M. Khan a recommandé à Mme Joshi de s’excuser également, ce qu’elle a fait, en disant: «J’ai des remords et j’accepte que je porte une part de responsabilité dans les circonstances qui se sont produites, et je m’excuse auprès de Seigneur Ranger.

Dans ses excuses, Lord Ranger a déclaré: «Dans ce rapport, le commissaire a constaté que mon comportement était en deçà des normes élevées que j’attends de moi-même et que d’autres attendent de moi en tant que membre en exercice de la Chambre des lords. J’ai exprimé mes remords et je m’excuse auprès de Mme Joshi.

Il a ajouté : « Le processus d’enquête et la lecture et la réflexion sur le rapport ont eu un effet profond et durable sur moi. Je continuerai à réfléchir et à apprendre de cette expérience.

Lord Ranger avait invité Mme Joshi à l’événement Diwali dans le cadre d’un effort de médiation d’un autre différend entre le journaliste et le Forum hindou de Grande-Bretagne, qu’il avait aidé à établir. Mais, a constaté M. Khan, les relations « ont commencé à se détériorer » après un échange de mots en colère lors de l’événement d’octobre 2022.