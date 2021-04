Un pensionnaire de PADDLE a été retrouvé par un pêcheur après qu’il aurait été sauvagement tué par un requin.

L’homme de 53 ans a été découvert avec des preuves de morsures de requins près d’une plage de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie – devenant la dernière d’une série d’attaques depuis le début de l’année.

Un homme de 53 ans a été retrouvé mort après avoir été sauvagement tué par un requin tigre

Il a été retrouvé sans vie sur sa planche samedi soir juste au large de la péninsule de Nouville, sur l’île principale du territoire français du Pacifique Sud.

Une autopsie pour confirmer la cause du décès est prévue lundi.

« A ce stade, les enquêteurs soupçonnent en effet une attaque de requin », a déclaré le procureur général Yves Dupas dans un communiqué.

Les autorités émettent régulièrement des alertes aux requins et avertissent les nageurs d’être vigilants sur plusieurs espèces présentes dans les eaux entourant la Nouvelle-Calédonie.

Cet incident horrible n’est que le dernier d’une série d’attaques cette année.

En février, un homme de 57 ans a été tué près de l’île Maitre après avoir été mordu par un requin tigre qui, selon les témoins, mesurait quatre mètres (13 pieds) de long.

Les autorités estiment également que la disparition d’un nageur et d’un plaisancier plus tôt cette année pourrait être due à des requins qui se sont installés le long des côtes près de Nouméa.

Vingt-quatre requins tigres et taureaux qui, selon les autorités, étaient particulièrement grands ou agressifs ont été abattus près de la capitale le mois dernier.

Cela vient après que le Sun ait précédemment rapporté l’année dernière que neuf personnes avaient été tuées dans une soixantaine d’attaques de requins dans le monde en 2020 – le chiffre le plus élevé depuis 2013.

Les attaques de requins seraient en augmentation

Les scientifiques ont suggéré que le déplacement des terrains de chasse, les conditions météorologiques, une augmentation des séjours, la surpêche et même le «hasard» pourraient avoir joué un rôle dans le pic.

Au total, huit hommes et une femme, âgés de 17 à 63 ans, ont été tués par des requins en 2020.

S’exprimant l’année dernière, le Dr Blake Chapman, un biologiste marin qui a examiné la neuroscience des requins pour son doctorat, a déclaré Gardien Australie que certaines attaques avec plusieurs morsures suggéraient que les requins pourraient être la proie des humains.

Elle a déclaré: «Dans certains cas cette année, il semble que le requin traîne et mord plus d’une fois, ce qui est un comportement inhabituel pour les grands requins blancs.





«Lorsqu’ils mordent plus d’une fois, il est plus susceptible d’être mortel car il y a plus de pertes de sang.»

D’autres experts insistent cependant sur le fait que les attaques de requins restent rares et que les chiffres de l’année dernière sont à peu près conformes aux chiffres précédents de la dernière décennie.

Victimes d’attaques de requins en 2020 LES REQUINS ont tué plus de personnes qu’ils ne l’ont fait en sept ans, et les scientifiques ne savent pas pourquoi les attaques sont devenues mortelles Gary Johnson, 57 ans – mutilé à mort en plongeant alors que sa petite amie Karen Milligan regardait depuis un bateau à quelques mètres de là le 5 janvier au large de Cull Island, en Australie.

– mutilé à mort en plongeant alors que sa petite amie Karen Milligan regardait depuis un bateau à quelques mètres de là le 5 janvier au large de Cull Island, en Australie. Zach Robba, 23 ans – Surnommé un «jeune Steve Irwin», le garde forestier du parc a été mortellement attaqué par un requin au large de la Grande Barrière de Corail d’Australie le 7 avril.

– Surnommé un «jeune Steve Irwin», le garde forestier du parc a été mortellement attaqué par un requin au large de la Grande Barrière de Corail d’Australie le 7 avril. Ben Kelly, 26 ans – Surfer quand il a été attaqué par une espèce «inconnue» de requin à Manresa State Beach en Californie le 10 mai.

– Surfer quand il a été attaqué par une espèce «inconnue» de requin à Manresa State Beach en Californie le 10 mai. Rob Pedretti, 60 ans – Mordu à l’arrière de la cuisse par un grand requin blanc de 10 pieds alors qu’il surfait au large de Salt Beach, en Australie, le 8 juin.

– Mordu à l’arrière de la cuisse par un grand requin blanc de 10 pieds alors qu’il surfait au large de Salt Beach, en Australie, le 8 juin. Matthew Tratt, 36 ans – Tué par un requin qui s’est mordu la jambe alors qu’il pêchait sous-marine à Indian Head, en Australie, le 4 juillet. Compté par les traqueurs de requins comme une attaque «provoquée».

– Tué par un requin qui s’est mordu la jambe alors qu’il pêchait sous-marine à Indian Head, en Australie, le 4 juillet. Compté par les traqueurs de requins comme une attaque «provoquée». Mani Hart-Deville, 17 ans – A subi des coupures choquantes aux jambes lors du mauling mortel à Wooli Beach en Australie le 11 juillet

– A subi des coupures choquantes aux jambes lors du mauling mortel à Wooli Beach en Australie le 11 juillet Julie Dimperio Holowach, 63 ans – Nager avec sa fille près de Bailey Island, dans le Maine, aux États-Unis lorsqu’elle a été vue disparaître sous les vagues avant d’être «jetée en l’air» le 27 juillet

– Nager avec sa fille près de Bailey Island, dans le Maine, aux États-Unis lorsqu’elle a été vue disparaître sous les vagues avant d’être «jetée en l’air» le 27 juillet Nick Slater, 46 ans – a été mutilé à mort par le requin alors qu’il surfait à Greenmount Beach sur la Gold Coast dans le Queensland, en Australie, le 8 septembre.

– a été mutilé à mort par le requin alors qu’il surfait à Greenmount Beach sur la Gold Coast dans le Queensland, en Australie, le 8 septembre. Andrew Sharpe, 53 ans – Attaqué et traîné sous l’eau par un requin alors qu’il surfait à Wylie Bay, en Australie, le 9 octobre. Son corps n’a pas encore été retrouvé.

Ben Kelly a été tué en mai de l'année dernière alors qu'il surfait en Californie lorsqu'il a été attaqué par un requin

De même, Julie Dimperio Holowach, une créatrice de mode, a été tuée par un grand requin blanc