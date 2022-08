Un pacte de suicide pourrait avoir alimenté le meurtre du couple de Virginie en 2017

Nicholas Giampa, 22 ans, de Lorton, est accusé de meurtre dans la mort de Scott Fricker et de sa femme, Buckley Kuhn-Fricker.

FAIRFAX, Va, – La mort par balle d’un couple du nord de la Virginie en 2017 pourrait avoir été liée à un pacte de suicide entre la fille du couple et son petit ami, selon des documents judiciaires récemment non scellés.

Les rapports de police dans le dossier judiciaire indiquent que la fille a déclaré aux détectives qu’elle et Giampa avaient conclu un pacte de suicide après que ses parents lui aient ordonné de mettre fin à la relation.

Giampa et la fille “ont discuté de blesser ses parents s’ils tentaient d’intervenir ou d’arrêter leur tentative de suicide”, selon le rapport.

Fricker et Kuhn-Fricker ont reçu une balle dans la tête en décembre 2017 dans leur maison de Reston lorsqu’ils ont découvert Giampa dans la chambre de leur fille. La fille a déclaré à la police qu’elle avait donné à Giampa un code de sécurité qui lui permettait d’entrer dans la maison après que ses parents se soient couchés.

Selon la police, Giampa a pris une arme de poing et a tiré sur Fricker et Kuhn-Fricker après que la fille ait déverrouillé la porte de sa chambre.

C’est à ce moment-là, selon le rapport de police, que la fille et Giampa ont prévu de donner suite à leur pacte de suicide. La fille a dit à la police que Giampa lui avait pointé un pistolet sur la tempe et appuyé sur la gâchette, mais qu’il n’avait pas tiré. Giampa a ensuite retourné l’arme contre lui et s’est tiré une balle dans le front.