Un objet étrange a illuminé le ciel au-dessus de la Floride, avec des spéculations sauvages sur les médias sociaux sur le fait que 2021 serait l’année où les extraterrestres entreront en contact avec la Terre. Hélas, la théorie principale pointe vers une origine sinistre mais terrestre.

Avec de multiples observations rapportées à travers l’État de la côte du trésor au comté de Southern Palm Beach, des images spectaculaires prétendent montrer l’objet mystérieux en action.

#Mystérieux objet dans le ciel au sud #Floride ce soir. Recevoir de nombreux appels et e-mails. Vers 18h30. Cette vidéo regarde vers l’est de Brian Goodale dans #HobeSound. Même vu aux Bahamas pic.twitter.com/vuBvJHVMjg – Steve Weagle (@SteveWeagleWPTV) 10 février 2021

Jetant de l’eau froide sur les théories selon lesquelles l’objet était tout, d’un météore ou d’une comète à un vaisseau spatial extraterrestre effectuant un survol rapproché, le chercheur et scientifique néerlandais Dr.Marco Langbroek a affirmé que « l’OVNI » était probablement un missile balistique lancé par un sous-marin Trident II en cours de test.

La ‘#OVNI‘vu du #Floride côte aujourd’hui, était un #Trident-II Test SLBM (missile balistique lancé par sous-marin). Le lancement a eu lieu à partir d’un sous-marin dans l’Atlantique.

Voir mon article de blog d’il y a deux jours ici: https: //t.co/rlw0dqWuiO – Dr Marco Langbroek 💉 #Vacciner (@Marco_Langbroek) 10 février 2021

Eric Vandernoot, coordinateur du laboratoire d’astronomie et de physique à la Florida Atlantic University, a souligné que l’altitude de l’objet dans le ciel nocturne le rendait visible des Bahamas au nord de la Floride, ce qui soutenait apparemment la théorie selon laquelle il s’agissait bien d’un missile balistique lancé par un sous-marin. (SLBM).

Le Trident II SLBM possède une portée opérationnelle de plus de 12 000 km et fait partie intégrante de l’arsenal de dissuasion nucléaire américain et britannique. S’il s’agissait bien d’un test de missile Trident, on ne sait toujours pas s’il a été lancé par un sous-marin militaire britannique ou américain.

Des avis aux aviateurs (NOTAM) sur l’activité potentielle de lancement auraient été publiés ces derniers jours.

Curieusement, les calculs des boffins balistiques indiquent que la trajectoire du prétendu test de missile était similaire à un échec spectaculaire de la Royal Navy britannique en juin 2016.

On dirait un potentiel #Trident-II #SLBM test est à venir dans l’Atlantique entre le 9 et le 14 février. Portée ~ 8400 km. C’est moins que d’habitude, mais près de (~ 500 km de moins) le tristement célèbre test britannique Trident-II échoué de juin 2016.@nukestrat @wslafoy @mhanham @ArmsControlWonk pic.twitter.com/MS7lSNLs24 – Dr Marco Langbroek 💉 #Vacciner (@Marco_Langbroek) 8 février 2021

Le test de missile de 2016 s’est soldé par un échec alors que le missile aurait dévié de sa trajectoire, inversé sa direction et se dirigeait vers le continent américain avant que son mécanisme d’autodestruction ne soit déclenché, ce qui a causé un embarras majeur pour l’administration de la première ministre de l’époque, Theresa May.

