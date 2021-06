Un OVNI qui semblait voyager à environ 106 mph et qui n’aurait été visible que sur une caméra thermique a été filmé par un hélicoptère de la police au Royaume-Uni.

Les images étranges – qui sont similaires aux récentes vidéos d’OVNI capturées par l’armée américaine – ont été publiées par des flics après qu’une demande d’accès à l’information (FOI) semble montrer l’objet se déplaçant au-dessus du canal de Bristol.

La police a repéré l’objet vers 21h21 au-dessus du canal de Bristol

Il se déplaçait contre le vent à une vitesse estimée à 106 mph

Les enquêteurs sur les ovnis demandent plus de divulgation de la part des autorités britanniques

La vidéo montre l’objet se déplaçant contre le vent alors qu’il semble se déplacer à grande vitesse et est suivi par la caméra thermique FLIR de l’hélicoptère de police près de St Athan au Pays de Galles vers 21 heures le 17 septembre 2016.

Des extraits de la vidéo filmée sur un écran ont été initialement partagés par l’équipe NPAS à l’époque.

Mais maintenant, la vidéo complète de l’étrange rencontre a été révélée à la suite d’une demande de FOI de l’ancien policier devenu enquêteur sur les ovnis, Gary Heseltine.

Et après une bataille prolongée pour obtenir des réponses à ses questions, il a appelé le gouvernement britannique à enfin dire ce qu’il sait sur les ovnis.

NPAS Sud-Ouest tweeté à l’époque, l’objet n’a pas été détecté par le contrôle local du trafic aérien et a été décrit comme « chaud » car il voyageait contre le vent – ce qui signifie qu’il était peu probable qu’il s’agisse d’un ballon ou d’une lanterne.

Il volait à environ 1 000 pieds et n’était visible que lorsque les flics l’ont remarqué sur la caméra thermique qu’ils auraient testé en le pointant sur des avions se dirigeant vers l’aéroport de Cardiff.

La rencontre a duré environ huit minutes et les images montrent la caméra en train de changer les réglages alors que les flics semblent essayer d’identifier les phénomènes étranges.

Les flics ont également déclaré dans un tweeter en 2019 – plus de trois ans après la sortie du court clip – « un drone est possible, mais ils n’ont pas pu le suivre donc cela aurait dû être très rapide ».

Les tentatives de M. Heseltine pour obtenir les enregistrements audio de l’intérieur de l’hélicoptère de la police ainsi qu’une carte des mouvements de l’objet, mais cette information n’a pas été fournie dans la réponse du FOI.

« Ceci est une séquence vérifiée d’hélicoptère de police FLIR montrant un objet non vu à l’œil nu mais clairement visible dans le spectre infrarouge. Il se déplace contre le vent, ce n’est donc pas un ballon et n’émet aucune signature thermique indiquant un système de propulsion, « , a-t-il déclaré au Sun Online.

Ces images prouvent que des objets, similaires à ceux capturés par l’US Navy, sont enregistrés sur les mêmes caméras FLIR ici au Royaume-Uni. Gary Heseltine

« Mes demandes de FOI ont été en grande partie bloquées par les autorités policières, et je pense qu’il y a beaucoup plus d’informations sur cet événement qui n’ont pas encore été publiées. »

L’ancien flic a passé six ans à travailler avec la police de la Royal Air Force, 24 ans avec la police britannique des transports, et a lancé une base de données nationale pour les observations d’ovnis pour les flics jusqu’à un officier en service en 2002 – avant de se retirer de la force en 2013 pour se concentrer sur ses recherches sur les ovnis.

Et récemment, il a aidé à mettre en place ICER, une coalition internationale de 27 pays appelant à une divulgation complète sur les OVNIS.

Cela survient alors que le monde attend la publication du rapport très attendu sur les ovnis du Pentagone – un dossier sans précédent des services de renseignement américains alors que le sujet passe des théories du complot marginales à un débat sur la sécurité nationale.

Gary Heseltine est un ancien flic devenu enquêteur sur les ovnis

M. Heseltine a également transmis la vidéo à l’officier de police à la retraite et ancien membre d’équipage d’hélicoptère Simon Conquest qui a fourni une analyse experte de la vidéo pour le magazine UFO Truth.

Il a estimé que l’objet voyageait à environ 106 mph et dit qu’il pense que l’objet n’est pas une lanterne, un oiseau, un météore ou un avion connu.

L’ancien observateur d’hélicoptère a déclaré qu’il pensait que l’engin semblait se déplacer par ses propres moyens, ce qui l’a amené à conclure qu’il s’agissait soit d’un engin d’essai militaire avancé, soit potentiellement d’un véhicule d’origine extraterrestre.

Il est rapporté que l’objet semble voler près de la centrale électrique de Hinkley Point B – alimentant davantage les liens potentiels entre les sites nucléaires et les ovnis.

« Je pense qu’il est très probable que d’autres équipes d’hélicoptères de la police aient enregistré des images similaires sur leurs caméras FLIR », a déclaré M. Heseltine.

« Étant donné que la stigmatisation liée à ce sujet est en train d’être levée, je les exhorte à être plus transparents sur cette question.

« Ces images prouvent que des objets, similaires à ceux qui ont été capturés par l’US Navy, sont enregistrés sur les mêmes caméras FLIR ici au Royaume-Uni. »

Image fixe prise le 15 juillet 2019 à bord de l’USS Omaha montrant un globe flottant au large de San Diego,

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et comme un addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’écoule en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité »

Rejeté comme une théorie du complot pendant des décennies, d’anciens responsables de la défense américaine, des politiciens en exercice et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous reconnu qu’il se passait quelque chose d’inhabituel avec les ovnis.

Maintenant souvent appelés UAP – Unidentified Aerial Phenomena – des questions sont posées pour savoir si les objets capturés sur le film sont des drones super avancés, une technologie militaire secrète, des canulars et des astuces de caméra, ou peut-être même des extraterrestres.

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un brusque revirement alors que le Pentagone a pris la mesure sans précédent de confirmer trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

Et le rapport sur les ovnis – qui a été commandé par le Congrès – est en cours de compilation par le groupe de travail UAP, qui a reçu un délai de 180 jours en décembre qui doit expirer ce mois-ci.

Des fuites de vidéos continuent d’émerger, il a été rapporté que le groupe de travail UAP enquête sur plus de 100 rencontres entre l’armée et les objets non identifiés.

Les détails émergents du rapport indiquent qu’il ne confirme ni n’exclut une origine extraterrestre du phénomène – mais les législateurs américains ont abordé la question à la suite d’un briefing classifié la semaine dernière.

Le Sun Online a également parlé au député Tobias Ellwood, qui a suggéré que les ovnis pourraient être des drones avancés et a appelé le Royaume-Uni à mettre en place une sonde similaire aux États-Unis.