Un OVNI en forme de triangle vole au-dessus de la Station spatiale internationale alors que les téléspectateurs affirment que l’avion rougeoyant est «  100% extraterrestre  »

Un OVNI BRILLANT a été aperçu en train de survoler la Station spatiale internationale lors d’une diffusion en direct.

La vidéo montre le navire de forme triangulaire avec quatre lumières rayonnantes voyageant à travers l’espace – et le clip a fait trembler les langues de l’observateur du ciel.

3 L’objet de forme triangulaire a été repéré lors d’une diffusion en direct de l’expérience d’observation de la Terre ISS HD. Crédit: UFO Sightings Daily / YouTube

3 La séquence a été agrandie par un expert extraterrestre convaincu qu’il est « 100% extraterrestre » Crédit: UFO Sightings Daily / YouTube

L’observation a été analysée par le compte YouTube UFO Sightings Daily, mais les images de l’objet volant inexpliqué ont été à l’origine diffusées dans le cadre de l’expérience de visualisation de la Terre ISS HD.

Scott Waring, passionné d’OVNI, qui analyse le clip, a déclaré catégoriquement aux téléspectateurs qu’il pensait que c’était « 100% extraterrestre ».

« C’est un seul objet brillant », a-t-il expliqué. «Cet objet a quatre zones brillantes puissantes, chaque coin de celui-ci est rougeoyant et le centre de l’avant de celui-ci est également rougeoyant, ce qui, je suppose, fait partie d’un cockpit ou d’une partie de la propulsion.

« C’est absolument époustouflant … C’est un métier extraterrestre … Je crois que c’est 100% extraterrestre. »

Il détaille avec enthousiasme les événements du flux en direct tout en zoomant continuellement sur l’OVNI pour voir de plus près l’engin.

Scott a poursuivi: « Nous avons vu beaucoup de vaisseaux extraterrestres ces derniers temps, libérés par l’armée américaine, ils font la une des journaux. Les gens ignorent les épaules comme si cela n’avait pas d’importance.

« Vous ne pouvez pas ignorer les faits qui sont devant nous et cela a été enregistré par la caméra de plusieurs milliards de dollars sur la Station spatiale internationale.

3 La vidéo en direct de l’espace est actuellement diffusée à partir d’une caméra HD externe montée sur l’ISS Crédit: Alamy

« Cela en fait une preuve indéniable enregistrée par la NASA elle-même en direct. »

L’expert extraterrestre utilise ensuite un logiciel numérique pour se concentrer sur les caractéristiques de l’objet en forme de triangle, et suggère qu’une structure «solide» peut être vue entre les lumières incandescentes.

Les opinions de Scott sur les observations ont été reprises par des fanatiques extraterrestres dans la section des commentaires, qui l’ont remercié d’avoir partagé le contenu «indéniable».

L’un s’est exclamé: « C’est vraiment une bonne preuve Scott comme vous l’avez dit indéniable! »

« Certainement un triangle ressemble à un navire, incroyable. J’ai hâte de voir ce qu’ils (les États-Unis) vont nous montrer d’autre », a écrit un autre.

Un troisième commentateur a déclaré: « D’accord, c’est définitivement un vaisseau triangulaire … comme tout le monde est tellement concentré sur Mars, Scotty ramasse les trucs d’or que j’aime voir en particulier par l’ISS! TRUE GOLD! »

Certains théoriciens du complot ont profité de l’occasion pour creuser plus profondément, suggérant que les images devraient inciter: « La NASA et le gouvernement doivent donner la vérité aux gens maintenant. »

« Comment peuvent-ils garder cela caché plus longtemps alors que les preuves sont devant les yeux des gens », a poursuivi le spectateur.

Cela survient au milieu d’un certain nombre d’observations inexpliquées par l’armée américaine qui sont entourées de revendications de camouflage.

Le comité du renseignement du Sénat américain a maintenant demandé au directeur du renseignement national de travailler avec le ministère de la Défense pour fournir un rapport d’ici le 25 juin sur les observations.

La demande est intervenue après des révélations en 2017 selon lesquelles le Pentagone effectuait des recherches sur une série d’intrusions inexpliquées dans l’espace aérien militaire, y compris des objets mystérieux capturés sur une vidéo traquant des navires de l’US Navy.

Les responsables de la défense ont depuis confirmé un certain nombre d’observations d’OVNIS et même partagé des vidéos sensationnelles qui documentent des rencontres inexpliquées dans le ciel, maintenant souvent appelées phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Les images les plus récentes ont été confirmées comme authentiques par The Sun Online le mois dernier – avec une vidéo et une série de photos montrant un phénomènes mystérieux rencontrant des navires de guerre et des avions de combat américains.