UN observateur de l’espace aux yeux d’aigle a repéré un étrange « OVNI en forme de cigare » passant devant la Station spatiale internationale.

L’étrange « engin » a été vu sur le flux en direct de la NASA et les théoriciens du complot sont certains qu’il s’agissait d’un OVNI.

Le chasseur d’OVNI M. MBB333 a reçu la vidéo de sa suiveuse Mary Hall qui était convaincue d’avoir vu « l’objet solide » passer le mardi 13 juillet.

L’observateur de l’espace a partagé le clip sur YouTube et l’a sous-titré « Quelque chose de MASSIF vu TRÈS près de l’ISS ! »

Des images captées par le flux en direct de la Nasa depuis la Station spatiale internationale montrent un objet cylindrique brillant survolant celle-ci.

M. MBB333 a commenté : « Qu’y a-t-il dans le monde ? Regarde ça? Je dois le ralentir car il va incroyablement vite et je vais zoomer.

« Là, vous pouvez clairement voir que c’est une sorte d’objet en forme de cigare, je n’ai aucune idée de ce que c’était. Il semble hors de propos.

« Normalement, vous ne voyez pas comme ça près de la Station spatiale. C’est un projectile se déplaçant rapidement, il ressemble à un objet solide.

« Forme de cigare ou forme de cylindre, lumière vive, se déplaçant dans l’espace. »

La vidéo a incité les fans d’OVNI à partager leurs réflexions avec de nombreux commentaires sur l’œil de Mary : « Mary a un œil d’aigle, elle ne manque de rien ! », a déclaré l’un d’eux.

Quelqu’un a plaisanté : « Ce sont des boutures de barbe de Richard Bransons qui se sont détachées de son vaisseau spatial personnel. »

Un autre a déclaré : « On dirait que les tic tac que l’armée nie chasser dans le monde entier. »

La semaine dernière, le chasseur d’ovnis avait repéré au moins dix petits objets noirs planant juste au-dessous de l’ISS et pense qu’il s’agissait d’ovnis se formant en cercle au-dessus de l’océan Atlantique sud.

Il a posté la découverte choquante sur YouTube, en déclarant: « Ceci est une capture d’écran de la Station spatiale internationale au-dessus de l’Atlantique Sud, vers 8h30. »

« Dix objets inconnus voyageant avec la station spatiale au-dessus de la planète Terre. »

Cela survient alors que le Pentagone a publié le mois dernier son rapport très attendu sur les ovnis qui détaille ce que le gouvernement sait d’une série d’objets volants mystérieux qui ont été observés dans les espaces aériens militaires au cours des dernières décennies.

Le rapport non classifié du gouvernement américain sur les objets volants non identifiés (OVNI) a examiné 144 rapports de rencontres avec ce que le gouvernement a qualifié de « phénomène aérien non identifié ».

Mais l’armée et le renseignement américains n’ont apparemment trouvé aucune preuve que des objets volants non identifiés apparemment très avancés aperçus par des pilotes militaires étaient des vaisseaux spatiaux extraterrestres.

« Sur les 144 rapports que nous traitons ici, nous n’avons aucune indication claire qu’il y ait une explication non terrestre pour eux – mais nous irons là où les données nous mèneront », a déclaré un haut responsable américain.

« Nous n’avons aucune indication claire que l’un de ces phénomènes aériens non identifiés fasse partie d’un [intelligence] programme de collecte, et nous n’avons pas de données claires indiquant une avancée technologique majeure par un adversaire potentiel.

« Nous continuons à consacrer beaucoup d’efforts et d’énergie au suivi de ces types de développements, et nous les surveillons très attentivement. Rien dans cet ensemble de données ne nous oriente clairement dans cette direction », a poursuivi le responsable.

Des liens possibles avec une vie extraterrestre hautement intelligente ont été suggérés après que le Pentagone a publié des vidéos en 2020, dans lesquelles les pilotes de la Marine ont exprimé leur étonnement devant les objets se déplaçant rapidement qu’ils voient.