Un ouvrier d’usine surpris en train de piétiner de la pâte dans une vidéo virale, voici ce qui s’est passé ensuite

Si vous aimez manger du pain grillé, la vidéo que nous allons vous montrer pourrait vous dégoûter. Nous mangeons souvent notre nourriture sans trop réfléchir à la façon dont elle a été préparée. Nous n’avons normalement aucune idée si des méthodes hygiéniques ont été utilisées pour les préparer. La pâte doit être pétrie avant d’en faire le pain. Cela se fait soit à la machine, soit manuellement mais une vidéo récente réalisée en secret d’un ouvrier pétrissant la pâte vous laissera dégoûté. La raison? Il a été vu en train d’utiliser ses jambes pour pétrir la pâte.

La vidéo est devenue virale sur Instagram où un ouvrier du moulin a été pris en flagrant délit, piétinant la pâte. La vidéo a été réalisée discrètement, à l’insu du travailleur, puis il est confronté aux personnes réalisant la vidéo. Regardez la vidéo ici.

F

Une fois que le travailleur est confronté, il commence immédiatement à le faire avec ses mains et nie dans un premier temps avoir utilisé ses pieds. On lui demande alors de fournir le numéro de son employeur, puis il commence enfin à avouer et ne cesse de demander pardon, tandis que les autres continuent de le scolariser. Le sort du travailleur reste inconnu car la vidéo se termine brusquement.

La vidéo a plus de 1 lakh vues et les gens en ont été dégoûtés. Beaucoup ont fait part de leurs inquiétudes concernant les techniques utilisées par les travailleurs des usines pour préparer des produits comestibles, tandis que certains ont déclaré qu’ils cesseraient complètement de manger du pain.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici