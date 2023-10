Un ouvrier d’usine qui n’a jamais manqué son travail reçoit un cadeau de retraite de mauvaise qualité après 42 ANS de service… avant que de gentils étrangers n’interviennent

Un employé qui travaille dur et qui a pris sa retraite de son travail pendant plus de quatre décennies n’a été récompensé que par un maigre départ, jusqu’à ce que son collègue décide d’agir.

John – qui n’a jamais manqué un jour de travail – n’a reçu qu’un certificat et un « barbecue » pour 42 ans de fidélité à son entreprise en Californie.

Sur TikTok, sa collègue Soniah a partagé un clip de John travaillant et assemblant des boîtes dans leur usine.

Elle a expliqué : « Aujourd’hui, c’est le dernier jour de ma collègue. Il a travaillé pour cette entreprise pendant 42 ans au salaire minimum.

« L’entreprise lui a seulement lancé un barbecue et lui a remis un certificat. Il prend le bus pour arriver ici tous les jours à l’heure.

« Il a plus de 70 ans et il aime tellement travailler ici qu’il ne voulait pas prendre sa retraite. Pas de bonus, juste un barbecue et un certificat. Merci John, pour votre fidélité.

Ce maigre message d’adieu a suscité l’indignation en ligne et de gentils inconnus ont commencé à se demander comment ils pourraient lui offrir un meilleur message d’adieu.

Soniah s’est empressée de créer un GoFundMe pour aider à mieux récompenser les années de dévouement de John, et celui-ci a rapidement recueilli des milliers de dons.

La collecte de fonds disait : « John n’a ni femme ni enfants, mais il a un neveu qu’il aime beaucoup.

« Ce serait bon pour lui donner une sorte de compagnie ou quelque chose à faire pour qu’il sache qu’il est spécial et aimé.

« Si quelqu’un souhaite occuper John, envoyez-lui des pensées positives, il adore lire. »

Quelques jours seulement après le début de la collecte de fonds, Soniah a parlé à John des bonnes âmes qui ont fait don de plus de 30 000 £ pour sa retraite, le laissant sans voix.

Elle a également imprimé des dizaines de pages de vœux de ceux qui lui ont fait don pour qu’il les lise.

L’un d’eux a commenté : « John, dans un monde en constante évolution comme le nôtre aujourd’hui, votre loyauté inébranlable et votre dévouement au travail acharné sont aussi anciens que l’or. »

Une autre lecture : « Bonne retraite John ! Aimer le travail et être là à faire de votre mieux chaque jour devait être génial. J’espère que votre retraite sera également amusante et épanouissante.

John a souri et a hoché la tête, bouche bée face à l’incroyable acte de gentillesse de son collègue et des inconnus en ligne.

Soniah a mis à jour ses abonnés et a déclaré : « M. John a fait tellement de choses pour nous sans rien demander. Il est tellement altruiste que vous lui demandez un coup de main et il vous en donnera deux.

En 2019, une employée de FedEx a été émue aux larmes après que ses collègues lui ont offert une voiture lorsqu’ils ont réalisé qu’elle rentrait du travail chaque jour à 19 kilomètres à pied.

Darlene Quinn, 60 ans, avait fait le trajet tous les jours pendant trois mois après que sa voiture soit tombée en panne et qu’elle n’avait pas les moyens de la réparer.

Mais elle n’aura plus jamais à faire ce voyage exténuant, grâce à la gentillesse de 100 sympathisants et collègues qui ont fait don de 5 500 £ pour lui acheter une voiture.

