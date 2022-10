Un ouvrier d’usine incapable de rentrer chez lui à Chhath Puja exprime son chagrin dans une chanson

Le festival de quatre jours de Chhath va être célébré dans toute l’Inde avec beaucoup de zèle et d’entrain. Cependant, cet homme ne pourrait pas rentrer chez lui de l’usine pour Chhath. Dans un clip qui fait maintenant le tour de Twitter, on peut entendre l’ouvrier raconter à travers une chanson qu’il ne peut pas rentrer chez lui parce qu’il n’a pas de train. Il fait savoir à sa mère que cette fois, il ne sera probablement pas à la maison pour Chhath. En même temps, il lui assure qu’il n’y a rien à craindre. L’argent qu’il gagne en faisant des heures supplémentaires sera utilisé pour construire une maison dans leur village. Il lui assure également qu’il rentrera bientôt à la maison. La légende se traduit par “Comment puis-je venir (à la maison), je n’ai pas de billet?”.

Regardez cette vidéo touchante ici :

La chanson a touché le cœur de beaucoup et les utilisateurs de Twitter ont mentionné qu’ils se sentaient émus à ce sujet. Un utilisateur a trouvé une solution au problème de l’ouvrier d’usine. L’utilisateur a mentionné que, surtout lors d’occasions festives, le gouvernement devrait augmenter le nombre de trains et se déplacer pour des vacances supplémentaires. Le tweet disait : « Lok astha ke parv ko dekhte hue gouvernement ko adhikatam train dene chahiye tatha vacances supplémentaires bhi hona chahiye jise ki log apni astha ko sakar kar sken. (En vue de la fête de la foi, le gouvernement devrait prévoir un maximum de trains et des vacances supplémentaires afin que de nombreuses personnes puissent réaliser leur foi.) »

Lok astha ke parv ko dekhte hue gouv. Ko adhikatam train dene chahiye tatha vacances supplémentaires bhivhona chahiye jise ki log apni astha ko sakar kar sken. —Ram Barun Singh (@RBSingh_sdoNA) 28 octobre 2022

Le gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures pour faire face à la ruée vers les fêtes. Les chemins de fer indiens ont mis en service plus de 250 trains pour Chhath Puja. Selon les autorités ferroviaires, des compartiments supplémentaires ont été ajoutés à près de 56 trains pour augmenter le nombre de couchettes.

Chhath Puja est un festival célébré dans le Bihar, le Jharkhand, l’Uttar Pradesh et certaines régions du Madhya Pradesh. Il est également célébré dans certaines régions du Népal. Le festival est dédié au Dieu Soleil (Surya Dev) et Chhathi (Shashti) Devi ou Maiya (Mère). Il est célébré deux fois par an une fois pendant le mois de Chaitra (mars-avril) et l’autre pendant le mois de Kartika (octobre-novembre), du calendrier lunaire hindou.

