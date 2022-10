Un ouvrier d’usine de poulet qui a matraqué son ex à mort pendant que sa fille dormait puis a coupé le corps en 15 morceaux est emprisonné

Un ouvrier de l’usine CHICKEN qui a matraqué à mort son ex-petite amie et découpé son corps en 15 morceaux est en cage depuis 22 ans.

Kamil Ranoszek, 42 ​​ans, a répandu les parties du corps d’Ilona Golabek dans un parc après avoir appris qu’elle avait contacté un homme sur Tinder.

Ilona Golabek a été matraquée à mort 1 crédit

Le monstre a ensuite affirmé qu’Ilona, ​​27 ans, “semblait avoir disparu dans les airs” alors qu’il signalait sa disparition.

Il a fait semblant d’aider la police avec la disparition jusqu’à ce que son corps soit découvert trois mois plus tard.

En réalité, l’ouvrier de l’usine avait matraqué Ilona à mort avec un marteau chez lui à Boston, dans le Lincolnshire, alors que leur fille de trois ans dormait.

Ranoszek a maintenant été emprisonné à vie avec un minimum de 22 ans après avoir été reconnu coupable de meurtre.

Dans une déclaration de la victime, la mère d’Ilona, ​​Ewa Golabek, a déclaré que sa fille avait un “cœur d’or”.

Elle a ajouté: “Ma fille est dans mes pensées tous les jours et toutes les heures.”

Lincoln Crown Court a appris comment Ilona n’était plus heureuse dans la relation de six ans et avait commencé à parler avec un autre homme sur Tinder.

Le 9 novembre, Ranoszek a battu à plusieurs reprises la mère de son enfant sur la tête dans un meurtre « brutal, sanglant et insensé ».

Il a ensuite passé des heures à tenter de cacher l’horrible meurtre en coupant le corps d’Ilona en 15 morceaux.

Après avoir essuyé le sang d’Ilona, ​​Ranoszek a pédalé dans l’obscurité jusqu’au Witham Way Country Park où il s’est débarrassé des parties de son corps.

Il s’est rendu au poste de police deux jours plus tard et a signalé la disparition de son ex.

La police a découvert plus tard des vêtements tachés de sang appartenant à Ilona dans la maison familiale cachés dans le placard du compteur électrique.

Ranoszek a affirmé qu’il avait passé la soirée à la fête d’anniversaire d’un ami lorsqu’il est revenu pour trouver Ilona tenant son téléphone vers 23 heures.

Il a insisté sur le fait qu’il était allé se coucher car il était fatigué et s’est réveillé pour découvrir qu’elle avait disparu sans son passeport, son permis de conduire et son argent lorsqu’il s’est levé pour le travail à 2h20 du matin.

Lors de la condamnation, le juge Simon Hirst a déclaré: “Vous, pendant que votre fille de trois ans dormait, avez pris un marteau et l’avez frappée au moins sept fois à la tête.

“Vous avez alors pris des mesures pour couvrir vos traces.

“Vous avez menti à ses amis et à sa famille pour voir si vous pouviez sauver votre propre peau.”

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.