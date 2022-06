Un ouvrier d’usine chrétien en Écosse a reçu plus de 26 000 $ après avoir été licencié pour avoir porté un collier en croix

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un ouvrier d’usine chrétien en Écosse a reçu plus de 26 000 dollars la semaine dernière après qu’un tribunal du travail a conclu qu’une politique de l’entreprise et son application étaient « indirectement discriminatoires ».

Jevgenijs Kovalkovs, membre de l’Église orthodoxe russe, « avait perdu son emploi en raison de la discrimination à son égard », a déclaré la juge du travail Louise Cowen au tribunal de Dundee, selon The Telegraph. « Sa religion et le port de son collier avaient pour lui une signification profonde et profonde. »

Kovalkovs travaillait comme inspecteur de la qualité chez 2 Sisters Food Group Limited à Coupar Angus, en Écosse, lorsque son superviseur lui a ordonné d’enlever le collier, qui était un cadeau de sa mère.

Le tribunal a appris que Kovalkovs avait été informé par son supérieur hiérarchique que son collier, qui comportait 30 petits maillons et avait été sanctifié lors du baptême de son filleul, représentait un « danger » pour les grossistes en poulet.

Selon la politique de contrôle des corps étrangers de l’entreprise, les bijoux ne sont pas autorisés à être portés « dans les zones de production sur site, à l’exception d’une bague à plan unique ».

Les bijoux religieux sont peut-être autorisés après une « évaluation des risques », mais une telle évaluation n’a jamais été effectuée par le superviseur de Kovalkovs, a en outre été informé du panel.

Après que Kovalkovs ait continué à porter le collier, il a été licencié pour ne pas avoir obéi à une instruction. Parce qu’il était en période d’essai, son emploi a pris fin « immédiatement ».

Le licenciement de Kovalkos était « entièrement » basé sur la non-déclaration du collier lors du cours d’initiation qu’il a suivi au moment de son adhésion, a constaté le panel.

Le panel a accordé à Kovalkos 22 074,68 £, ce qui équivaut à plus de 26 000 $.

Dans une affaire similaire, le tribunal du travail du Royaume-Uni a statué en janvier en faveur de Mary Onuoha, une infirmière chrétienne qui a intenté une action en justice contre Croydon Health Services NHS Trust à Londres après avoir démissionné en juin 2020. Onuoha a affirmé qu’elle avait été ciblée pendant des années pour avoir porté un petit collier en forme de croix dont on lui a dit qu’il posait « un risque pour la santé et la sécurité ».