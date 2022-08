KYIV, Ukraine – Un employé de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et son chauffeur ont été tués dans une explosion de mortier à l’extérieur de l’installation, soulignant la situation périlleuse de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré mardi le président de la compagnie nucléaire ukrainienne.

“Nous ne contrôlons pas ce qui se passe là-bas”, a déclaré Zelensky lors d’une conférence de presse à Kyiv, ajoutant : “Nous devons faire pression sur la Russie, leur donner un ultimatum de la communauté internationale pour qu’ils partent, sortent du matériel, des bombes, des armes et des gens qui ne comprennent absolument pas ce qui s’y passe et qui n’ont aucun rapport avec l’énergie atomique.

Les craintes d’attaques accrues ont également augmenté alors que des centaines de Russes ont assisté mardi à Moscou à une cérémonie commémorative pour Daria Dugina, fille de l’idéologue d’extrême droite Alexander Dugin et fervente partisane du président russe Vladimir Poutine et de sa guerre en Ukraine.

Oleksiy Danilov, chef du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, a également déclaré mardi que l’Ukraine s’attend à ce que le FSB lance des “attaques terroristes” dans les villes russes et les impute à l’Ukraine. Il a déclaré, sans fournir de preuves, que le meurtre de Dugina était le premier d’une série d’attaques organisées par le FSB pour susciter un soutien national à la guerre.

“J’aurais aimé que nous soyons réunis ici par la Russie pour entendre la seule chose que le monde entier veut entendre, et c’est une déclaration selon laquelle la Russie démilitarise le ZNPP, retire ses troupes et le remet au gouvernement ukrainien”, a déclaré l’ambassadeur ukrainien Sergiy. Kyslytsya a dit au conseil.

“Aujourd’hui, une fois de plus, nous avons entendu le vieux record disant que la Russie est la partie coupable, coupable de tout.” Tout ce que fait l’Ukraine est “blanchi à la chaux” par l’Occident, a-t-il déclaré, appelant les États-Unis et d’autres à “cesser de dissimuler ce que font vos protégés de Kyiv et à les obliger à cesser d’attaquer”.

La Russie utilise la centrale nucléaire “comme terrain de préparation pour la guerre”, a-t-il dit, mais il n’a pas directement abordé la question de savoir quelle partie bombarde la zone. « La Russie a créé ce risque – et seule la Russie peut le désamorcer… La Russie doit mettre fin à sa guerre non provoquée et injustifiée et retirer ses troupes », a déclaré Mills.