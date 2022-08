Un ouvrier du parc animalier encorné à mort par la “plus grande antilope du monde” alors qu’il la ramenait dans les écuries

Un ouvrier du parc ANIMAL a été encorné à mort par la plus grande antilope du monde alors qu’il la ramenait dans les écuries.

L’attaque vicieuse a eu lieu après les heures de fermeture du parc animalier et de divertissement d’Oland en Suède dimanche.

Même l’élan commun légèrement plus petit peut encore atteindre des hauteurs de près de 6 pieds Crédit : Getty

Le collègue désemparé de la victime, Richard Berglund, a déclaré aux médias qu’il avait vu l’horrible incident se dérouler.

Il dit qu’il aidait la victime à emmener les animaux dans leurs écuries à la fin de la journée lorsque son copain a été pris en embuscade.

M. Berglund a déclaré: “C’était un ami … nous sommes tous en deuil.”

Aucun autre détail n’a été donné à l’époque, rapporte CBS News.

La police a déclaré que le décès était considéré comme un “accident du travail”, ce qui est la procédure standard.

Le propriétaire du parc d’attractions, sur l’île du sud-ouest d’Oland, a confirmé que le travailleur était décédé dimanche.

L’identité et la citoyenneté de la victime n’ont pas encore été révélées.

De plus amples informations sur ce qui s’est passé à l’intérieur de l’enceinte ne sont pas encore claires.

Il existe deux espèces d’élans – avec la variété géante répertoriée comme la plus grande des espèces d’antilopes au monde.

Même l’élan commun légèrement plus petit peut encore atteindre une hauteur de près de 6 pieds et peser plus de 2 000 livres.

Les animaux sont tous deux originaires d’Afrique australe.

Sur le site Web du parc, les visiteurs sont informés qu’il est maintenant fermé pour la saison, selon son site Web.

L’attaque survient après qu’un éléphant a déchiré le corps de son maître en MOITIÉ avec ses défenses après avoir été forcé de transporter du bois pendant la canicule.

Supachai Wongtin, 32 ans, est décédé après que le jumbo masculin de 20 ans nommé Pom Pam s’est irrité lorsqu’il a été forcé de transporter de lourdes bûches malgré la chaleur de 32 ° C le 17 août.

L’éléphant travaillait dans une plantation de caoutchouc depuis quatre jours d’affilée lorsqu’il a encorné le gardien de la province de Phang Nga en Thaïlande.

La police et les sauveteurs d’animaux sont arrivés sur les lieux pour récupérer le corps de l’homme et ont découvert que ses membres avaient été déchirés.

Les images montrent comment son corps a été déchiré en plusieurs morceaux – avec ses bras et ses jambes détachés du torse.