Un ouvrier du chantier de construction décède après avoir été blessé par des machines dans une centrale nucléaire

Un travailleur de la CONSTRUCTION est décédé après avoir été blessé par des machines à la centrale nucléaire de Hinkley Point C.

La police a été précipitée sur le site de Somerset vers 8 h 30 aujourd’hui après le déroulement de l’horreur.

L’homme est mort dans un incident d’horreur à Hinkley Point C Crédit : Alamy

Malheureusement, l’homme n’a pas pu être sauvé et est décédé peu de temps après.

La police a maintenant lancé une enquête aux côtés du Health and Safety Executive.

Les travaux sur le site ont été arrêtés suite au drame.

La police d’Avon et du Somerset a déclaré: “Malheureusement, malgré les efforts du service d’ambulance, l’homme est décédé peu de temps après.

“Ses proches ont été informés et nos pensées les accompagnent en ces moments difficiles.

“Nous sommes en contact avec le Health and Safety Executive et nos enquêtes sur l’incident sont en cours.”

Nigel Cann, directeur de la livraison à Hinkley Point C, a déclaré que les circonstances feront l’objet d’une enquête.

Il a déclaré: “Nous sommes très tristes de confirmer qu’un membre de notre équipe a été impliqué dans un accident de la circulation mortel ce matin lors des travaux prévus.

“L’incident fait l’objet d’une enquête par la police et le Health and Safety Executive, et nous coopérerons pleinement avec les autorités.

“Les travaux sur le site ont été interrompus et nous offrons un soutien aux collègues touchés par cet événement tragique. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses collègues en cette période très difficile.”

Hinkley Point C a reçu le feu vert pour être construit par Theresa May en 2016 pour un coût estimé à 18 milliards de livres sterling.

Sa construction a été retardée par la pandémie de Covid et elle commence maintenant à fonctionner en 2027, ce qui coûte 3 milliards de livres sterling supplémentaires.

EDF Energy indique que Hinkley Point fournira de l’électricité à environ 6 millions de foyers une fois terminé.

Il existe actuellement six centrales nucléaires au Royaume-Uni, qui fournissent environ 16 % de l’électricité du pays.

