Un ouvrier de 61 ans décède et est le deuxième homme à se battre pour sa vie après être tombé du toit d’une boulangerie à Milton Keynes

UN OUVRIER est mort et un deuxième homme se bat pour sa vie après être tombé du toit d’une usine de boulangerie.

On pense que les entrepreneurs travaillaient chez Lantmannen Unibake à Maidstone Road, Kingston, Milton Keynes, lorsque l’accident s’est produit lundi.

On pense que les entrepreneurs travaillaient chez Lantmannen Unibake à Milton Keynes. Crédit : Google Maps

Un homme de 61 ans a été tué et un autre homme d’une soixantaine d’années se trouve à l’hôpital John Radcliffe d’Oxford avec des blessures graves.

Le responsable de la santé et de la sécurité a déclaré : « Nous sommes au courant d’un incident et (nous enquêtons) auprès de la police de Thames Valley. »

Wendy Smith, directrice générale de Lantmännen Unibake, a déclaré : « Nous sommes profondément choqués et attristés par ce terrible incident, et nos pensées et nos plus sincères condoléances vont aux personnes touchées et à leurs familles.

« Nous offrons un soutien à tous les employés de l’entreprise concernés par cette situation. »

Un porte-parole de la police de Thames Valley a déclaré : « Malheureusement, un homme de 61 ans est décédé. Ses plus proches parents ont été informés et ont proposé leur soutien par les agents. »