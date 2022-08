Un ouvrier britannique écrasé à mort sur un chantier alors que des tonnes de briques, de béton et d’échafaudages s’effondrent et l’enterrent

Un ouvrier de BRIT a été écrasé à mort sur un chantier après que “plusieurs tonnes” de briques, de béton et d’échafaudages lui soient tombés dessus.

Le tailleur de pierre Alistair Bidmead avait travaillé vendredi sur la façade d’un lycée de Sydney, en Australie, lorsque la structure s’est effondrée.

Alistair Bidmead a été horriblement écrasé par “plusieurs tonnes” de briques, de béton et d’échafaudages Crédit : Facebook/@alistair.bidmead.1

Le tailleur de pierre travaillait sur la façade de Fort St High School à Sydney lorsque la structure s’est effondrée Le crédit: .

Il était en train de restaurer le troisième étage du bâtiment principal de la Fort St High School, vieux de 170 ans, à Petersham, lorsque la tragédie a frappé.

Alistair, originaire des Cotswolds, Gloucestershire, a été enterré sous les décombres après avoir cédé peu avant 11h30.

L’artisan qualifié aurait été tué sur le coup après avoir été heurté par une dalle de béton de grès pesant plusieurs tonnes.

Selon 9News, un certain nombre de collègues horrifiés d’Alistair ont vu leur ami enseveli par les matériaux lourds.

Le tailleur de pierre, qui possédait Bidmead & Co basé à Fairlight sur les plages du nord de Sydney, n’a pas pu être réanimé.

L’inspecteur d’ambulance NSW Michael Corlis a annoncé qu’il était décédé sur les lieux.

Il a déclaré: “Ses blessures étaient [such] il n’a pas pu être réanimé… malheureusement, nous n’avons rien pu faire.”

Fire and Rescue NSW Adam Dewberry a déclaré que ce serait une “opération complexe pour récupérer la personne”.

Il a poursuivi: “Les étudiants ont été éloignés de la zone et pris en charge.

“Un de nos pompiers a pris le temps de parler à un collègue pour s’assurer qu’il allait bien.”

Une grue est arrivée cinq heures après l’incident dévastateur pour retirer la lourde dalle de béton et les gravats volumineux afin de récupérer le corps d’Alistair.

Il a été retrouvé parmi les échafaudages mutilés et les débris.

On pense qu’une façade s’est détachée de la structure avant de s’effondrer sur lui.

Un parent d’un élève de l’école a déclaré: “C’est tellement triste, c’est pourquoi je suis allé chercher mon fils et je l’ai ramené à la maison et je l’ai réconforté.”

Alistair était un tailleur de pierre de formation classique qui a créé une entreprise axée sur les services de restauration de bâtiments patrimoniaux.

L’artisan s’est également amusé à construire de nouvelles maçonneries.

Il était dans l’entreprise depuis plus de 16 ans, entreprenant et gérant des projets en Australie et au Royaume-Uni.

Le département de l’éducation et l’école ont refusé de commenter.

Une scène de crime a été établie avec la police et Safe Work Australia enquêtant.

Le Britannique avait travaillé dans son métier en Australie et au Royaume-Uni Crédit : Facebook/@alistair.bidmead.1