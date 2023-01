Un ouvrier agricole raconte à une chaîne de télévision qu’il a tué 7 personnes dans des fermes californiennes

REDWOOD CITY, Californie (AP) – Un ouvrier agricole accusé du meurtre de sept collègues actuels et anciens dans deux fermes de champignons du nord de la Californie a admis lors d’un entretien en prison jeudi qu’il avait commis la fusillade mortelle.

Chunli Zhao, 66 ans, a déclaré à KNTV-TV qu’il n’était pas dans son bon sens lorsqu’il est entré dans une champignonnière où il travaillait à Half Moon Bay et a tué par balle quatre personnes et en a gravement blessé une cinquième. Il s’est ensuite rendu dans une ferme voisine où il travaillait auparavant et a tué trois autres personnes, ont déclaré les procureurs.

Zhao a déclaré qu’il avait été victime d’intimidation et travaillait de longues heures dans les fermes et que ses plaintes avaient été ignorées, a rapporté la station.

Eric Hove, l’un des avocats de Zhao, n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique sollicitant des commentaires.

Il s’est entretenu en mandarin avec le journaliste de la chaîne de télévision lors d’une interview de 15 minutes dans une prison du comté de Redwood City. Zhao a déclaré qu’il était aux États-Unis depuis 11 ans et qu’il avait une carte verte. Il a dit qu’il avait une fille de 40 ans en Chine et qu’il vivait avec sa femme à Half Moon Bay.

Zhao a déclaré à la station qu’il avait acheté l’arme utilisée lors des meurtres de 2021 et qu’il n’avait rencontré aucun obstacle lors de l’achat. Il prévoyait de se rendre aux autorités lorsqu’il a été repéré par des députés qui l’ont arrêté lundi.

La fusillade a eu lieu lundi au California Terra Garden, anciennement connu sous le nom de Mountain Mushroom Farm, et à proximité de Concord Farms.

David Oates, un porte-parole de California Terra Garden, a confirmé que Zhao vivait à la ferme avec sa femme et a déclaré que la ferme n’avait “aucune connaissance de plaintes de quiconque concernant des allégations d’intimidation”.

Mercredi, le procureur du comté de San Mateo, Steve Wagstaffe, a inculpé Zhao de sept chefs de meurtre et d’un de tentative de meurtre.

Les accusations portées contre Zhao comprennent des allégations supplémentaires qui pourraient entraîner la peine de mort ou la prison à vie sans libération conditionnelle, bien que le gouverneur Gavin Newsom ait décrété un moratoire sur les exécutions. Parmi ces allégations, Zhao a utilisé une arme à feu, causé de graves blessures corporelles et tué plusieurs personnes.

Le bureau du coroner a nommé six des victimes : Zhishen Liu, 73 ans, de San Francisco ; Marciano Martinez Jimenez, 50 ans, de Moss Beach, Californie ; Aixiang Zhang, 74 ans, de San Francisco ; Qizhong Cheng, 66 ans, de Half Moon Bay ; Jingzhi Lu, 64 ans, de Half Moon Bay ; et Yetao Bing, 43 ans, dont la ville natale était inconnue. Les documents d’accusation identifient Jose Romero Perez comme l’autre personne tuée et Pedro Romero Perez comme la huitième victime, qui a survécu à la fusillade.

The Associated Press